AntilliaansDagblad | Meeste stemmen voor Evelyn Wever-Croes op Aruba

Oranjestad – Evelyn Wever-Croes (MEP) is niet alleen de leider van de partij die de verkiezingen heeft gewonnen, ze staat ook bovenaan de lijst van individuele kandidaten. Er brachten 7.518 kiezers een stem op haar uit.

Partijleider Mike Eman van AVP kreeg 6.668 stemmen. Zijn partijgenoot Benny Sevinger, die hoofdverdachte is in de strafzaak Avestruz en vastzit in Korrektie Instituut Aruba (KIA) sleepte opmerkelijk genoeg 1.614 stemmen binnen.

Bij de kleine partijen heeft partijleider Marisol Lopez-Tromp (MAS) de meest stemmen gekregen: 4.191 stemmen. Ursell Arends, wiens partij Raiz op basis van het aantal stemmen de grootste kleine partij is, haalde 1.993 stemmen binnen. Miguel Mansur (Accion21) is nieuw op het politieke speelveld, maar haalde een indrukwekkend aantal van 2.019 stemmen binnen. Het zijn deze individuele stemmen die de kleine partijen binnen het parlement hebben gebracht.

Wever-Croes reageerde op Facebook nadat ze de uitslag van de individuele stemmen had gekregen. ,,That moment! Ik moet eerlijk bekennen dat ik er emotioneel van werd. Ik heb stevig campagne gevoerd, maar het is niet in mij opgekomen dat ik een zogeheten vote getter zou zijn. Mijn doel was dat mijn boodschap bij de mensen zou aankomen, dat Aruba bezig is met herstellen en dat we op deze weg moeten doorgaan.”

De MEP-leider is haar 7.518 kiezers enorm dankbaar voor het vertrouwen dat ze haar hebben gegeven. Ze belooft om samen met haar collega’s van de gele partij alles eraan te doen om te zorgen dat Aruba economisch hersteld en dat er groei zit in het welzijn van alle inwoners.

Het duurde tot maandagavond voordat de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister de lijsten met individueel uitgebrachte stemmen bekendmaakte. De lijsten van alle twaalf partijen die hebben deelgenomen aan de verkiezingen, staan op de website www.censo.aw.

Bron: Antilliaans Dagblad