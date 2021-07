AntilliaansDagblad | Pontjesbrug versierd voor Dia di Bandera

De pontjesbrug in Punda is gisterochtend compleet versierd met vlaggen in aanloop naar de viering van Dia di Bandera di Kòrsou, oftewel de Dag van de vlag van Curaçao, aanstaande vrijdag.

Op 2 juli wordt de eerste bijeenkomst van de Eilandsraad in 1951 herdacht. In 1984 is deze dag uitgeroepen tot ‘Dia di Himno i Bandera” (Dag van de Vlag en het Volkslied).

Morgen vindt er al een Dia di Bandera-editie van Punda Vibes plaats in de binnenstad en vrijdag begint de dag met een viering op het Brionplein in Otrobanda, waarna verschillende activiteiten volgen voor jong en oud.

Bron: Antilliaans Dagblad