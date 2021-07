AntilliaansDagblad | Tweetalige scholing scoort goed

Willemstad – Het tweetalig havo/vwo-onderwijs (TTO) op Curaçao is van goede kwaliteit voor de ontwikkeling van de drie officiële talen van het eiland: Nederlands, Engels en Papiaments.

Dit blijkt uit een in 2018 gestart promotieonderzoek van hoofdonderzoeker, de promoverende Nihayra Leona (Universiteit van Amsterdam), en superviserende hoogleraar Rick de Graaff (Universiteit Utrecht).

Er is nu voor een vierde keer een test afgenomen bij leerlingen die tweetalig onderwijs hebben gevolgd op Curaçao en de eerste resultaten zijn bekendgemaakt. Aan het onderzoek deden de SKAIH Pre-Universitario (SPU), de Dr. Albert Schweitzer-school (ASHV) en enkele losse leerlingen van de andere havo/vwo-scholen op het eiland mee. De SPU doceert in het Papiaments-Engels en de ASHV biedt Nederlands-Engels onderwijs aan.

,,Op beide scholen werden de resultaten gepresenteerd en werd de onderzoeksperiode feestelijk afgesloten. Dit onderzoek geeft aan dat het belangrijk is om de ontwikkeling van leerlingen voor een langere periode, op een objectieve manier te volgen”, aldus Ronny Lauffer van de stichting waaronder SPU valt, de Fundashon Skol Humanista na Papiamentu (FSHP).

Gedurende het onderzoek is gekeken naar de woordenschat- en leesbegripontwikkeling van de leerlingen voor wat betreft het Engels, het Nederlands en het Papiaments.

,,De leerlingen voltooiden vanaf eind groep 8 ieder jaar de taaltoetsen aan het eind van ieder schooljaar. Na het eerste jaar van tweetalig onderwijs was de groei in Nederlandse leesbegrip het grootst voor de SPU-leerlingen en de groei in Papiamentse woordenschatkennis het grootst voor de ASHV-leerlingen.

Op donderdag 24 juni 2021 vond de vierde en laatste meting van het vierjarig onderzoek plaats. De resultaten laten zien dat de leerlingen van de ASHV sterk vooruit zijn gegaan voor wat betreft hun Nederlandse woordenschatkennis en leesbegrip. Deze leerlingen presteerden bij de laatste meting op zelfs een hoger niveau dan havo-leerlingen woonachtig in Nederland.

Ook bij de leerlingen van de SPU vond er een goede groei in Nederlandse woordenschat plaats. Dit allemaal ondanks de covidmaatregelen die het geven van onderwijs ietwat hebben belemmerd”, aldus Lauffer.

Hij vervolgt: ,,De Engelse taalvaardigheid van de leerlingen in tweetalig onderwijs is ook sterk vooruitgegaan. Ze zijn ruim een niveau gestegen, wat inhoudt dat ze niet meer als basisgebruikers van het Engels beschouwd kunnen worden. Hun vaardigheid om moeilijker Engels te begrijpen op school wordt steeds beter en overstijgt die van de gemiddelde leerling die in Nederland opgroeit. De beheersing van het Papiaments is gedurende de vier jaar ook positief ontwikkeld.”

Onderzoeker Leona behaalde haar masters-diploma in ontwikkelings- en kinderpsychologie aan de UvA. Zij is een ex-leerling van het Maria Immaculata Lyceum (MIL) waar ze in 2002 haar vwo-diploma behaalde. Zij is als vrijwilliger betrokken als bestuurslid bij de Vereniging van Leraren in Levende Talen voor de sectie Papiaments.

Bron: Antilliaans Dagblad