AntilliaansDagblad | Tweede fase Corendon in najaar

Willemstad – Zoals het er nu naar uitziet, kan de bouw van de tweede fase van Corendon Mangrove Beach Resort in september of oktober dit jaar beginnen. Op dat moment zouden de al bestaande 400 kamers voor 70 tot 75 procent bezet moeten zijn.

Maar niets is zeker. Alles is afhankelijk van de coronapandemie. Corendon-topman Atilay Uslu durft in gesprek met het Antilliaans Dagblad dan ook geen harde uitspraken te doen.

,,We zijn heel blij dat Nederlanders weer op vakantie kunnen naar Curaçao, maar we zijn ook heel erg voorzichtig.”

Het idee was om op 1 juli te beginnen met de bouw van nog eens 400 kamers, fase twee van het Corendon Mangrove Beach Resort, op bijna 38.000 vierkante meter erfpachtterrein. ,,We hadden niet verwacht dat het eiland opnieuw in lockdown zou gaan”, zegt Uslu.

De hoop is nu dat het wel gaat lukken op 1 september of hooguit 1 oktober. Uslu: ,,Alle vergunningen zijn klaar, de bal ligt bij ons.” Het bedrijf heeft drie maanden nodig om het bouwproject voor te bereiden. Een groot deel van de materialen moet uit het buitenland worden geïmporteerd.

De bouw wordt gefinancierd door het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) en zal anderhalf jaar duren. Maar het licht gaat pas op groen als de coronacrisis werkelijk onder controle is. Uslu noemt als een van de voorwaarden dat er geen restricties zijn voor toeristen.

De komende maanden zal Corendon Mangrove Beach Resort moeten herstellen van een dramatisch eerste jaar. Het hotel werd op 1 juli 2020 officieel geopend; drie maanden later dan gepland door de voorzorgsmaatregelen die de regering van Curaçao nam om het aantal coronabesmettingen in de hand te houden.

Daarna bleef het ‘doormodderen’. De bezetting is 25 en in goede maanden 30 procent, dankzij ‘veel lokale gasten’. Het hotel van Corendon begint met 300 medewerkers, maar dat zijn er nu nog 150. De hoop is dat de boekingen vanaf juni weer aantrekken.

,,De maand mei sluiten we af met een bezettingsgraad van 28 procent”, aldus Uslu. ,,We zijn heel blij als in juni 35 tot 40 procent van de kamers is verkocht.” Die trend moet dan doorzetten in juli (50 tot 60 procent) en augustus (70 tot 75 procent). Dan kan ook weer meer personeel in dienst worden genomen.

Uslu zegt veel steun gekregen te hebben van het kabinet-Rhuggenaath door een ‘red carpet’-behandeling. De noodzakelijke vergunningen voor de bouw van de eerste fase van het hotel werden snel afgegeven. ,,Daardoor konden we in achttien maanden 400 kamers neerzetten.” Maar ook voor de tweede fase zijn alle vergunningen al binnen.

Met de politiek van Curaçao heeft Corendon dan ook verder niets te maken. ,,In politiek bedrijven zijn wij heel slecht en dat houden we zo. Dat is in goede handen bij branchevereniging Chata”, zegt Uslu. ,,Wij doen zaken en proberen een bijdrage te leveren aan het toerisme op Curaçao.”

Het bezoek vorige week van drie kopstukken uit de nieuwe coalitie was dan ook niets meer dan een eerste kennismaking. Uslu was even op het eiland en nodigde beoogd MFK-premier Gilmar ‘Pik’ Pisas en zijn toekomstige minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) Charles Cooper en Ramon Chong (genoemd als minister van Economische Ontwikkeling voor de PNP) uit voor een kopje koffie en een rondleiding door het hotel.

Vooral Chong zal een belangrijk contactpersoon worden voor de internationaal opererende Corendon-organisatie. Want het bedrijf is behalve eigenaar van hotels en resorts en 28 vliegtuigen ook touroperator.

Uslu: ,,Wij vertegenwoordigen het eiland in het buitenland. Want met alleen Nederlanders kom je er niet. Vanuit verschillende plaatsen in het Caribisch gebied en Noord- en Zuid-Amerika kunnen we toeristen naar Curaçao brengen.”

Het idee is dat in samenwerking met de drie lokale luchtvaartmaatschappijen luchtverbindingen worden aangeboden, bijvoorbeeld naar Brazilië en Peru. Daarvan is nu geen sprake vanwege de vele coronabesmettingen in die landen. Afwachten, luidt voorlopig het devies.

,,Zodra de situatie is verbeterd, kunnen we heel snel schakelen”, zegt Uslu. Corendon is op Curaçao ook eigenaar van een groot deel van Livingstone Jan Thiel Beach Resort.

Bron: Antilliaans Dagblad