AntilliaansDagblad | Ambtenaren krijgen 95 procent

Oranjestad – Ambtenaren en trendvolgers krijgen 95 procent van hun salaris betaald en kunnen ook rekenen op vakantiegeld en de augustusuitkering.

Minister Xiomara Maduro van Economische Zaken, Financiën en Cultuur heeft een persbericht rondgestuurd met deze mededeling.

Hoewel de kop anders suggereert, blijkt uit de tekst dat de vakantie-uitkering in juni voor de helft wordt ingehouden en datzelfde geldt voor de periodieke bonussen.

,,Aruba is zwaar getroffen door de crisis. De economie is met een derde gekrompen, 5.000 mensen zijn hun baan kwijt en een groot deel van de banen wordt in stand gehouden met behulp van salarissubsidie. Veel mensen krijgen slechts 60 procent van hun salaris of zijn afhankelijk van een uitkering van slechts 950 florin per maand”, aldus de toelichting van de bewindsvrouw.

Ze vindt dat alle mensen die nog steeds een salaris ontvangen van de overheid, zich gelukkig moeten prijzen. ,,De wereld bevindt zich in een crisis, zo groot als nooit eerder vertoond. Als je dan slechts vijf procent hoeft in te leveren, ben je goed af.”

Maduro benadrukt dat de economie nog niet voldoende oplevert om de uitgaven te dekken, waardoor Aruba nog steeds afhankelijk is van de steun van Nederland.

Omdat het verkiezingstijd is, wijst ze op ‘partijen die ons land in het verleden hebben opgezadeld met astronomische schulden in plaats van een financiële buffer. Dezelfde mensen spiegelen de bevolking voor dat als ze gekozen worden, iedereen weer honderd procent van zijn salaris gaat krijgen. Net zoals ze in het verleden beloofden de BBO af te schaffen’.

