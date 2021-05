Ingezonden | Zelfs voor de gouverneur is driemaal geen scheepsrecht

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Felix D. Pinedo aan het woord.

Recentelijk is dhr. Steven Croes als statenlid beëdigd. Op dat moment bekleedde hij de functie van minister en tot nu nog.

Artikel 30 lid g van de Staatsregeling verbiedt dat een minister tevens statenlid is, maar artikel 30 lid 3 maakt een uitzondering voor de minister die bij de verkiezingen gekozen is als statenlid, zodat deze voor drie maanden beide functies kan uitoefenen. Artikel 30 lid 3 van de staatsregeling luidt als volgt:

“Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid onder g kan een minister, tot lid van de Staten gekozen, ten hoogste drie maanden na zijn toelating als lid het ambt van minister en het lidmaatschap van de Staten verenigen”. Ik heb mijn bedenkingen ten aanzien hiervan.

Als wij artikel 30 lid 3 grammaticaal en conform de letter van de wet interpreteren is de gouverneur weer in de fout gegaan, want Steven Croes is ‘niet als minister tot lid van de Staten gekozen’. Vanwege het feit dat minister E. Ruggenaath, heeft bedankt voor de functie van statenlid, kwam Steven Croes vanwege de lijstvolgorde in aanmerking om statenlid te worden. Het is overduidelijk dat hij ‘niet gekozen is tot statenlid’, zoals omschreven in artikel 30 lid 3 van de staatsregeling.

Ik verwacht dat de ‘experts’ en experts met allerlei filosofie zullen komen om weer het haagje van de gouverneur te verdedigen.

Steven Croes dient zo snel mogelijk zijn ontslag indienen als minister. Anders loopt hij de kans aangeklaagd te worden, bij het Openbaar Ministerie voor overtreding van ons Wetboek van Strafrecht. Koren op de molen van de stichting van Carlos Monk.

Ik ben benieuwd naar wat voor argumenten men zal komen om de gouverneur te helpen het hete kastanje uit het vuur te halen.

Felix D. Pinedo,

Curacao