AntilliaansDagblad | Rudy Pizziolo overleden

Pionier en mede-initiator toeristische projecten

Willemstad – Rodolfo ‘Rudy’ Pizziolo is woensdag op 80-jarige leeftijd overleden. Hij was een bekend zakenman, actief op velerlei gebied en mede-initiator van diverse succesvolle projecten die een belangrijk stempel hebben gedrukt op de ontwikkeling van Curaçao, waaronder het Sea Aquarium en alles wat daarna op die tegenwoordig toplocatie kwam.

Pizziolo, in 1941 geboren op Curaçao en die na de middelbare school zijn opleiding genoot in Zwitserland (economie en business administration), wordt omschreven als ‘pionier in het Curaçaose toerisme’ en daarnaast ook als een sociaal mens.

,,Rudy heeft in stilte veel voor anderen gedaan. Daar gaf hij geen ruchtbaarheid aan. In het verleden heeft hij ook vaak financieel bijgedragen aan bejaardenhuizen en ook particulieren op verschillende manieren ondersteund”, zegt een naaste medewerker.

En, zoals zijn secretaresse, die vijftien jaar voor en met hem werkte, vertelt: ,,Als hij mensen ziet die op straat producten verkopen – zoals de pindaman – vraagt hij om de auto te laten stoppen, zodat hij bijna alles kan opkopen en dan deelt hij dat vervolgens uit aan degenen die hem dierbaar zijn. Dat is zijn manier om die straatverkopers te helpen van hun spullen af te komen. Hij koopt ook loten, die met name door bejaarde dames worden verkocht. En hij kocht vroeger zakken hondenvoer en liet die dan bezorgen bij mensen die straathonden verzorgden. Kortom, een goed mens met een groot hart voor anderen.”

Pizziolo begon na enkele jaren gewerkt te hebben in Genève in Zwitserland, zijn Curaçaose carrière bij het familiebedrijf San Marco Hotel in Punda. Daar was hij manager van 1969 tot 1974. In dat laatste jaar voegde hij zich bij vier partners die het casino van Holiday Inn leaseten en exploiteerden. Twee jaar later kochten zij het hotel en werd het Holiday Beach & Casino (waar tegenwoordig Corendon staat).

De ‘Holiday Beach Group’, zoals de groep van vijf zakenpartners vanaf toen heette, heeft daarna een veelheid van zaken opgetuigd. Zelf was hij als aandeelhouder en directeur betrokken bij: Curaçao Public Aquarium, Lions Dive & Marina, Den Holiday (Denny’s), Sea Aquarium Resort (Royal Resort), Superclubs Breezes Resort, Dolphin Academy, Dolphin Therapy Center, Dolphin Suites, Curaçao Ocean Resort Condominiums, Zuikertuin Mall, Galeria Bella Italia, Seaview Apartments, Substation Curaçao en R.V. Chapman Shipping.

Pizziolo werd vorig jaar voorgedragen voor een lintje. Hij kreeg die koninklijke onderscheiding uitgereikt door gouverneur Lucille George-Wout op 8 december 2020 in het bijzijn van zijn echtgenote Josefina Pizziolo-Sandoval Rojas en zijn zoon Rodolfo Pizziolo, en uiteraard ook Adriaan ‘Dutch’ Schrier als een van zijn beste vrienden en zakenpartner. Op 16 maart vierde hij zijn 80e verjaardag.

Samen met Dutch heeft Rudy Pizziolo ervoor gezorgd dat het oude ziekenhuis Sehos een werkende decompressiekamer ter beschikking kreeg. Die is jaren gebruikt totdat het nieuwe ziekenhuis CMC werd geopend en er een nieuwe hyperbare kamer kon worden aangekocht.

‘Good old’ Rudy won in 2006 de Tourism Industry Award tijdens een exquis diner van de Curaçao Hospitality and Tourism Association (Chata) in de Ballroom van het Marriott. Hij was een warme pleitbezorger van ‘overleg binnen de sector’.

,,We moeten meer gebruikmaken van de voordelen die Curaçao ons biedt. We binden namelijk de strijd aan met landen in de regio die derdewereldlonen betalen. We kunnen van die landen alleen winnen, wanneer we samen een ijzersterk product neerzetten”, zei de toen 65-jarige toerismeman.

Samen met Cocochi Prins stapte Pizziolo in de jaren tachtig in het Sea Aquarium-project van Dutch Schrier. Dat werd heel wat anders dan Pizziolo’s eerste hotel, het San Marco. ,,Dat was expliciet kooptoerisme. In het begin voor toeristen in de stad, later meer en meer in de Free Zone. Er kwamen veel Venezolanen, maar ook veel Haïtiaanse en Dominicaanse kooplieden, evenals zakenmensen uit Trinidad.”

Pizziolo was steeds content met zijn Caribische gasten. ,,Latijns-Amerikanen zijn altijd goede klanten geweest. Een eiland als Curaçao moet zich op verschillende markten richten. Niet alleen op Amerikanen en Europeanen. Je moet namelijk niet vergeten dat die toeristen andere bezettingsmaanden kennen.”

Pizziolo gaf destijds aan dat er door de politiek ‘heel weinig naar de mensen uit de hotelwereld wordt geluisterd’. Als hij het voor het zeggen had gehad, zou het anders zijn:

,,De Chata moet de belangrijkste rol spelen in het toerisme. In samenspraak met het CTB. Toerisme is een van de weinige inkomstenbronnen van ons eiland. Daar moeten we goed mee omgaan.” Aldus de pionier in het Curaçaose toerisme.

Bron: Antilliaans Dagblad