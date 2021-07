AntilliaansDagblad | Restaurants willen weer versoepeling

Willemstad – Er moeten nieuwe versoepelingen afgekondigd worden, vindt de Curaçao Restaurant Association (CRA). De beperkingen die nu nog voor de horecasector gelden, drukken op de omzet en zijn volgens CRA niet in verhouding tot die in andere sectoren.

De laatste persconferentie was op 4 juni, dat is meer dan drie weken geleden en sindsdien zijn er nauwelijks besmettingen bij gekomen, aldus CRA.

,,Voor de restaurantsector is er nog een aantal beperkingen geldig zoals het dragen van een mondkapje voor personeel, ook op een terras en het niet mogen zitten aan de bar. Daarnaast mogen restaurants binnen en buiten nog maar 50 procent van hun capaciteit benutten. Dit drukt omzetten enorm en is absoluut niet in verhouding tot alle andere sectoren die nagenoeg geen beperkingen meer kennen.”

De vereniging stelt dat zij meerdere keren bij de ministeries heeft aangegeven dat de restaurants de versoepelingen willen, maar geen gehoor heeft gekregen. ,,Inmiddels komen er steeds meer toeristen aan op Curaçao en is het noodzakelijk dat restaurants hun volle capaciteit weer kunnen gaan gebruiken. Nu het aantal restaurantbezoeken toeneemt, waar de CRA uiteraard erg blij mee is, is het nodig dat de capaciteit weer teruggaat naar 100 procent. De verliezen van het afgelopen jaar zijn enorm en zo is er kans het terug te gaan verdienen.”

Het kan volgens CRA niet zo zijn dat ‘deze belangrijke sector van Curaçao vergeten wordt, terwijl deze juist zo hard getroffen is’. ,,Het is tijd om de vele banen die verloren zijn gegaan in coronatijd weer terug te laten komen en de horecasector is daar een uitstekende kans voor. Met het hoogseizoen in aantocht is er de mogelijkheid om veel werkgelegenheid te creëren, maar dan moet er wel snel weer versoepeld worden. De oproep van de CRA aan de overheid is dan ook: tijd om de laatste stappen te zetten en met versoepelingen te komen.”

Bron: Antilliaans Dagblad