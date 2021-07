AntilliaansDagblad | AVP wil hertelling stemmen

Oranjestad – De groene partij AVP wil dat alle stemmen worden herteld. Op Facebook verscheen gistermiddag een oproep voor een handtekeningenactie.

,,Mensen, we ontmoeten elkaar vandaag bij het partijhuis in Oranjestad en in San Nicolas”, zegt de partij van Mike Eman. Wie naar het partijhuis komt, kan een handtekening zetten om de Kiesraad te verzoeken om een hertelling te doen. Het gaat de AVP vooral om het aantal ongeldige stemmen. Het partijhuis is van 8.00 tot 20.00 uur open.

De handtekeningenactie vindt ook vandaag plaats. De oproep is gericht aan alle kiesgerechtigden en aan de AVP-aanhang in het bijzonder. Mensen die hun handtekening zetten, moeten ook een geldig identificatiebewijs kunnen laten zien.

Op het formulier dat kan worden ondertekend, staat de volgende tekst: ,,Ondergetekende, kiezer in de zin van artikel 3 van de Kiesverordening, geeft hierbij te kennen dat tijdens de verkiezingen van 25 juni 2021, herhaaldelijk protest is aangetekend tegen het frequent ongeldig verklaren van stembiljetten op diverse stembureaus.

Om deze reden verzoekt ondergetekende om alle als ongeldig verklaarde stembiljetten (893) van alle stembureaus stuk voor stuk, aan de hand van de richtlijnen neergelegd in artikel 76 van de Kiesverordening en na deze evaluatie opnieuw te tellen.”

De meningen over een hertelling zijn verdeeld. Demissionair minister Dangui Oduber (MEP) reageerde gistermiddag op social media als volgt: ,,Vanaf het moment dat de verkiezingen werden aangekondigd, wilden Mike Eman en AVP verdeeldheid zaaien en twijfels creëren in het democratisch verkiezingsproces. De bevolking heeft gestemd en wij allemaal moeten de resultaten van de verkiezingen accepteren.”

Oduber doet een oproep aan de groene partij om geen slechte verliezer te zijn. ,,Het volk heeft aan AVP een duidelijk signaal gegeven en daar moeten ze mee leven.” Andere mensen reageren dat ‘Mike net als de Amerikaanse oud-president Trump is, die ook de beslissing van het volk niet wilde accepteren’, ‘Accepteer dat jullie hebben verloren’ en meer sarcastisch ‘Zoals jullie corruptieleider zegt: I don’t give a damnnnn’.

De hertelling kan ook rekenen op steun: ,,Ik zal er zijn”, en: ,,Hoe laat kan ik komen tekenen?”

Tijdens de Statenverkiezingen, die vrijdag plaatsvonden, won AVP 18.348 stemmen. Daarmee werd de partij de op één na grootste partij. MEP kreeg 20.704 kiezers achter zich en won. Het aantal stemmen betekent volgens de voorlopige verkiezingsresultaten dat AVP 7 zetels heeft en MEP 9 zetels.

Bron: Antilliaans Dagblad