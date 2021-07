AntilliaansDagblad | Corc/RdK meer tijd nodig

CRU verlengt personeelscontract en betaalt nog maximaal drie maanden

Willemstad – Omdat Refineria di Kòrsou (RdK) meer tijd nodig heeft om een definitief contract te sluiten met Corc bv als de nieuwe operator van de raffinaderij, blijven de circa 540 voormalige werknemers van Isla/PdVSA op de payroll staan van CRU (Curaçao Refinery Utilities).

Dat bevestigt RdK-directeur Marcelino de Lannoy tegenover het Antilliaans Dagblad. De verlenging is voor een maximale duur van drie maanden. Gestreefd wordt naar nog één maand uitbetaling door CRU, dochteronderneming van RdK met David de Haseth als refinery general manager.

Eigenlijk was het de bedoeling dat het lokale private bedrijf Corc (Curaçao Oil Refinery Complex), opgericht voor de overname van de exploitatie van alle petroleuminstallaties, het personeel per 1 juli 2021 zou overnemen van CRU.

Deze krant verneemt dat dit niet meer haalbaar is gebleken. In mei tekenden overheids-nv RdK en Corc de ‘draft deed’ – ofwel de ontwerpakte – voor de overname van de raffinaderij en de installaties bij Bullenbaai. Na goedkeuring van de regering zou de overeenkomst worden omgezet in een definitieve notariële akte.

Wat exact de reden is voor de vertraging is niet bekend, maar naar verluidt kampt Corc met tegenwind omdat één van de aanvankelijke buitenlandse partners blijkt niet te (kunnen) voldoen. Waar het bij Corc in wezen om gaat is ruwe olie en daarnaast voldoende kapitaal.

RdK streeft er nu naar om binnen een maand, maar anders maximaal drie maanden, definitief het contract te bezegelen met de nodige handtekeningen. Om de onzekerheid bij de werknemers weg te nemen, omdat het overnameproces nog niet is afgerond, is besloten de salarisuitbetaling met nog hoogstens drie maanden te verlengen; tot en met eind september dus. Daar hangt wel een prijskaartje aan, want de payroll bedraagt 3,3 miljoen gulden per maand. Bij elkaar zou het dus gaan om additioneel 10 miljoen die deze overheidsentiteit moet ophoesten.

Na beëindiging per 31 december 2019 van de leaseovereenkomst met Refineria Isla, dochterbedrijf van het Venezolaanse PdVSA, nam CRU alle Isla-werknemers over. Dat waren er toen ruim 900. Medio 2020 werd het aantal gereduceerd. Omdat er in januari 2021 nog geen deal was met een exploitant, werd hun dienstverband verlengd tot 30 juni. Nu opnieuw, maar dan uiterlijk tot en met het derde kwartaal.

Hiermee is ook het belang gediend dat Curoil, het brandstofdistributiebedrijf van de overheid, diensten kan blijven leveren. En óók dat de raffinaderij en de terminal Bullenbaai – al is het niet voor productie maar stationair – kunnen blijven draaien.

Het is onbekend hoever Corc is met de overheid, want behalve overeenstemming met RdK moet de operator ook afspraken maken over zaken die de regering aangaan, zoals de hindervergunning in verband met het milieu en fiscale regelingen.

De Corc-directie zelf laat zeer weinig los over het proces, maar ook over hoever het bedrijf is met de partners in het buitenland is niet veel bekend.

