AntilliaansDagblad | Laatste dag plachi di dia

Willemstad – Het is maandag de laatste dag dat voertuigen alleen op basis van de plachi di dia de weg op mogen. De maatregel wordt vanaf dinsdag opgeheven. Dat is niet voor niets precies een week nadat de eerste voorzichtige stappen uit de lockdown werden genomen.

Die termijn van zeven dagen is leidend om verantwoord en stapje voor stapje terug te keren naar een normaler leven. Dat hebben demissionair premier Eugene Rhuggenaath (PAR) en hoofd afdeling epidemiologie Izzy Gerstenbluth zaterdag toegelicht in een buitengewone Relato di Dia.

De periode dat na een besmetting met het coronavirus de eerste ziekteverschijnselen zich voordoen, de incubatietijd, is minimaal twee en maximaal veertien dagen. Na een jaar is er wereldwijd meer bekend over Covid-19 en is duidelijk dat het overgrote deel van de mensen na zeven dagen ziek wordt. ,,Daarom kunnen we na een week al weer wat meer versoepelen”, zegt Gerstenbluth.

Dinsdag 4 mei ging het slot heel voorzichtig van de lockdown. De deur ging toen op een kier met een verschuiving van de avondklok naar 21.00 uur, winkels die weer klanten mogen binnen laten en restaurants die gasten kunnen ontvangen op hun terrassen. Nu kan een volgende stap worden genomen, want een week na die versoepelingen zien de cijfers er nog steeds goed uit.

,,Het aantal dagelijkse besmettingen is laag, maar ook het percentage positieve gevallen en de replicatiefactor”, zegt Gerstenbluth. Bovendien is het aantal covidpatiënten in Curaçao Medical Center (CMC) afgenomen van 52 op 3 mei naar 34 zaterdag. Daarvan hebben er nog wel altijd 23 intensieve zorg nodig.

De versoepelingen gaan hand in hand met de nationale dialoog met doelgroepen in de samenleving deze week, de ‘Asamblea Nashonal Bibando’, benadrukt premier Rhuggenaath.

Maandag, dinsdag en vrijdag gaan de regering en de deskundigen in het crisisteam in gesprek met belangengroepen en vertegenwoordigers van de gemeenschap om samen te bepalen hoe het eiland weer terug kan naar een normaler leven, rekening houdend met het feit dat de covidpandemie wereldwijd nog niet onder controle is. Dat moet op een veilige, verantwoorde manier en stapje voor stapje.

Rhuggenaath: ,,Samen moeten we bepalen hoe we als bevolking verder kunnen. Maar zonder dat we steeds weer maatregelen moeten verscherpen en versoepelen. Het doel is om uit die situatie van escaleren en de-escaleren te komen.”

Gerstenbluth spreekt van ‘een nieuwe fase’ die mogelijk is vanwege de succesvolle vaccinatiecampagne op Curaçao.

,,Een significant deel van de bevolking is gevaccineerd en is na de tweede dosis van het vaccin voor ongeveer 90 procent beschermd tegen een besmetting met het coronavirus. Dat hebben we samen bereikt. Zo creëren we vanzelf perspectief voor het eiland en is het op den duur niet meer nodig om maatregelen te nemen.”

Zondagochtend stonden 80.406 personen geregistreerd voor de twee doses van het vaccin. Daarvan hadden 77.205 mensen een eerste prik gekregen en 32.401 ook al de tweede.

De versoepelingen

De avondklok, toke de keda, blijft tot en met woensdag 19 mei van kracht van 21.00 uur tot 4.30 uur. Maar daarnaast heeft de Curaçaose bevolking vanaf morgen weer wat meer bewegingsvrijheid.

De plachi di dia wordt ingetrokken. Alle voertuigen mogen weer elke dag de weg op, ook op zondag.

Zwemmen in zee mag in groepen van maximaal vier personen of met de mensen die in hetzelfde huis wonen, tussen 4.30 uur en 9.00 uur en 16.30 uur en 18.30 uur.

Sportscholen (gym en crossfit) gaan open op basis van een protocol. De activiteiten zijn zo veel mogelijk buiten en binnen met een beperkt aantal deelnemers. Verder is sport onveranderd alleen op individuele basis in de eigen buurt mogelijk tussen 4.30 en 8.00 uur en 16.30 en 20.00 uur.

Sportevenementen voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar zijn mogelijk, maar voorlopig zonder publiek.

Contactberoepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten, kunnen uitsluitend op basis van een afspraak aan de slag. De wachtruimte mag niet worden gebruikt en een mondkapje is verplicht.

Bouwwerkzaamheden kunnen weer plaatsvinden. Voor bouwlocaties met meer dan vijf arbeiders moet een protocol worden opgesteld.

De versoepelingen gelden, evenals alle andere voorzorgsmaatregelen die op 4 mei werden afgekondigd, tot en met 19 mei.

Bron: Antilliaans Dagblad