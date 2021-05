AntilliaansDagblad | Chata: Meer nodig voor toerisme

Willemstad – Het afschaffen van de plachi di dia is niet voldoende om toeristen naar Curaçao te trekken. De keuze zal snel vallen op een alternatieve bestemming met minder verplichte testen en meer activiteiten.

De toeristische sector is dan ook ‘opnieuw zwaar teleurgesteld’ over de versoepelingen die demissionair premier Eugene Rhuggenaath (PAR) zaterdag aankondigde in een ingelaste Relato di Dia. Rhuggenaath, gesteund door epidemioloog Izzy Gerstenbluth, legde uit waarom het nog te vroeg is om meer maatregelen los te laten en dat de versoepelingen verantwoord en stapje voor stapje moeten gebeuren.

Dat er wat meer mogelijk is, zoals het loslaten van de plachi di dia en zwemmen met maximaal vier personen in de ochtend- en avonduren, heeft te maken met de dalende coronacijfers. Rhuggenaath kondigde een nationale dialoog, Asamblea Nashonal Bibando, aan en noemde specifiek de toeristische sector als een van de doelgroepen waarmee de regering in gesprek gaat om te bepalen hoe en wanneer het eiland verder open kan.

Maar wat de Curaçao Hospitality & Tourism Association (Chata) betreft gaat het allemaal niet snel genoeg. ,,We zijn opnieuw teleurgesteld”, zegt Chata-directeur Maria Seferina-Rojas.

,,Toeristen kunnen leven met een avondklok en een PCR-test. Maar nu kun je nog steeds niet naar het strand of een privétour maken met een boot of bus. Dat is echt dodelijk voor het toerisme.” Volgens de Chata-directeur staan de sector en de economie van het eiland op omvallen. ,,We moeten er alles aan doen om het zomerseizoen te redden!”

Chata houdt er rekening mee dat Nederlanders vanaf 15 mei weer op vakantie naar Curaçao mogen en zich voor die reis kunnen verzekeren. Dat is nu niet mogelijk, met de code oranje voor alle landen in de wereld die het kabinet-Rutte heeft uitgeroepen tot en met 15 mei.

Het daaraan gekoppelde en ‘zeer dringende’ reisadvies aan Nederlanders luidt om alleen voor ‘strikt noodzakelijke reizen’ naar het buitenland te gaan. Naar verwachting wordt morgen in de persconferentie van het Nederlandse kabinet de nieuwe landencodelijst bekendgemaakt. ,,Wij verwachten dat Curaçao code geel krijgt”, zegt Seferina-Rojas.

Maar als Nederlanders weer mogen reizen, moet het eiland wel wat te bieden hebben. Chata vreest dat onder de huidige omstandigheden veel potentiële bezoekers voor een andere bestemming zullen kiezen.

Alleen al vanwege de drie coronatesten die tijdens een vakantie moeten worden afgenomen: de PCR-test maximaal 72 uur voor vertrek vanuit Amsterdam, de antigeentest op de derde dag van aankomst op Curaçao en dan weer de PCR-test om terug te kunnen keren naar Nederland. Wat Chata betreft wordt de lokale antigeentest zo snel mogelijk afgeschaft.

,,Die is niet te verkopen aan toeristen”, zegt Seferina-Rojas. ,,Die kiezen dan liever voor een bestemming met twee of minder testen, maar zeker niet drie.”

De Chata-directeur zegt, samen met de partners in de sector, ‘constant in overleg’ te zijn met het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) en ‘regelmatig’ met het crisisteam, epidemioloog Gerstenbluth en premier Rhuggenaath. ,,Wij begrijpen dat je niet alle maatregelen tegelijkertijd helemaal kunt loslaten, maar in onze ogen moet er een veilige verdere versoepeling mogelijk zijn.”

Bron: Antilliaans Dagblad