AntilliaansDagblad | Schiphol dreigt met intrekken steun PJIA-project

Philipsburg – De Royal Schiphol Group heeft gedreigd haar steun aan het terminalreconstructieproject van Sint Maarten per 15 juli in te trekken als de ‘good corporate governance’ op het Princess Juliana International Airport (PJIA) niet voor 26 mei is hersteld.

Dat schreef directeur Kjell Kloosterziel van Schiphol International afgelopen donderdag in een brief aan premier Silveria Jacobs en minister van Financiën Ardwell Irion, meldt The Daily Herald. Kloosterziel schreef dat de steun van Royal Schiphol Group aan het wederopbouwproject afhankelijk is van goed ondernemingsbestuur bij PJIA-werkmaatschappij PJIAE en PJIA-holding PJIAH.

Schiphol heeft de afgelopen maand herhaaldelijk zijn zorgen geuit over de corporate governance van de luchthaven, vooral na het ontslag begin april van PJIAE-ceo Brian Mingo. Er zijn ook onbevestigde berichten dat de raad van bestuur van PJIAH eind april drie leden van de raad van commissarissen van PJIAH heeft vervangen, wat het ultimatum van Schiphol aan Jacobs en Irion kan helpen verklaren.

Dit kan echter niet met zekerheid worden gezegd. Hoewel in de brief wordt gesproken over ‘schendingen van de corporate governance’ in de afgelopen maanden, worden deze schendingen niet specifiek benoemd.

Maar Kloosterziel waarschuwt wel dat Schiphol medio juli haar steun aan de wederopbouw zal beëindigen, tenzij ‘goed bestuur van de luchthaven voor 26 mei structureel wordt hersteld, met name bij luchthavenholding PJIAH en bij het management van het vliegveld’. Tegen deze datum moeten ook alle ‘schendingen van het bestuur uit het verleden’ worden ‘aangepakt en gecorrigeerd’, zei hij.

Het is de vraag of Nederland en de Wereldbank het wederopbouwproject zonder steun van Royal Schiphol Group blijven financieren. Dit kan leiden tot meer vertragingen bij de wederopbouw van de terminal die bijna vier jaar geleden zwaar werd beschadigd door orkaan Irma.

Bron: Antilliaans Dagblad