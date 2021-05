AntilliaansDagblad | Gevangenispersoneel Sint Maarten test positief

Philipsburg – Aartwicht Bell, interim-directeur van de Pointe Blache-gevangenis op Sint Maarten, heeft bevestigd dat het coronavirus is geconstateerd bij gevangenismedewerkers. De bewakers, die werkzaam zijn in het Miss Lalie Youth Detention Centre (MLC), ontvingen onlangs een positieve testuitslag van de Collective Protection Services (CPS).

Volgens de interim-directeur wordt er verkeerde informatie verspreid. Zo wordt er bijvoorbeeld gezegd dat het coronavirus zich ook onder gevangenen verspreidt. Bell zegt dat er geen actieve besmettingsgevallen zijn onder de gevangenen en dat er ook geen symptomen zijn geconstateerd.

,,Desondanks wordt de situatie bij MLC nauwlettend gevolgd om mogelijke verspreiding te voorkomen en om de veiligheid te garanderen. De bewakers nemen alle nodige maatregelen om besmettingen onder gevangenen en henzelf te voorkomen”, aldus Bell.

Hij verklaarde ook dat de officieren die positief zijn getest momenteel thuis zijn, in quarantaine. De Point Blanche-gevangenis en MLC hebben protocollen opgesteld om zowel personeel als gevangenen te beschermen tegen het coronavirus.

,,De officieren die positief zijn getest, hebben hun symptomen onmiddellijk gemeld”, aldus Bell. ,,Hierdoor konden we de nodige maatregelen nemen door ze te laten testen en onmiddellijk in quarantaine te plaatsen.”

Om de veiligheid in gevangenissen te bevorderen, worden gedetineerden geïnformeerd over de vaccinatiemogelijkheden die voor hen beschikbaar zijn. Het nemen van de vaccinatie is niet verplicht, maar alle gedetineerden komen ervoor in aanmerking en kunnen zich hier op elk moment voor registreren.

Bron: Antilliaans Dagblad