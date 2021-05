AntilliaansDagblad | Arbeidsmarkt weer op gang

Willemstad – Online, op LinkedIn, in de krant; langzamerhand zien we de vacatures weer verschijnen. Van Restaurantmedewerker bij Zest of Chogogo tot een Brand Developer bij Penha Curaçao en Hoofd Laborant bij Global Paint. Zowel in het middensegment als in het hogere segment lijken er weer banen beschikbaar. Betekent dit dat de Curaçaose economie langzaam weer terug naar normaal gaat?

Volgens Michael Henriquez, commercieel directeur bij recruitmentbureau Global Resourcing, zijn het onder andere banen in de hospitality-branche die nu vrijkomen. De reisrestricties in verband met Covid-19 zijn grotendeels opgeheven of versoepeld en toeristen boekten afgelopen week massaal hun vliegtickets naar Curaçao. De restaurants en hotels mochten ook weer open en hebben tijdens de crisis een groot deel van hun personeel zien vertrekken. ,,Die plekken moeten nu weer opgevuld worden”, aldus Henriquez.

Dit bevestigt Laura Dirksz, general manager bij uitzendbureau Impacto. ,,Wij krijgen van onze klanten het verzoek om ‘in het vooruit’ personeel te zoeken dat straks wil komen werken wanneer het weer nodig is. Veel mensen zijn gedurende deze crisis hun baan verloren omdat hun contract werd stopgezet of niet verlengd.” Of bedrijven van de coronacrisis gebruik maakten om ‘rotte appels’ het bedrijf uit te werken? ,,Daar durf ik geen uitspraak over te doen”, zegt Dirksz.

Kenneth Maris, general manager bij Tusotra Personnel Services, wil nog niet spreken van een ‘opleving’, maar ziet zeker een stijgende lijn in het aantal vacatures dat binnenkomt. ,,In het middensegment, waar wij ons vooral over ontfermen, gaat het langzaam de goede kant op”, zegt hij. ,,Het is voor ons een minder goed jaar dan voorheen geweest.

Begin 2021 leek het weer de goede kant op te gaan met de werkgelegenheid. We hadden meer mensen aan het werk op verschillende functies, maar tijdens de lockdown stortte alles opnieuw in. De krachten die wij ingezet hadden op bepaalde functies waren niet meer nodig.”

Nu de lockdown voorbij is, kunnen bepaalde bedrijven hun deuren weer openen. Martis verwacht dat onder andere de technische dienstverlening, de hospitality en de bouw snel mankracht nodig zullen hebben. ,,Daarnaast verwacht ik dat de raffinaderij weer voor veel banen zal zorgen, wanneer deze open gaat. Daar hoop ik in ieder geval op”, zegt hij.

Volgens Dirksz zit het eiland qua werkgelegenheid nog lang niet op het oude niveau: ,,Het is heel afhankelijk van verschillende factoren, met name in de hospitality. Zo lang wij op code geel of oranje staan en mensen hun boekingen nog makkelijk kunnen annuleren, is het voor bedrijven allemaal erg onzeker.”

In het hogere segment ziet Henriquez nog een andere opvallende verandering in de houding van bedrijven binnen de publieke sector. ,,Voorheen hadden semi-overheidsorganisaties nog wel eens de neiging om vanuit een administratief proces te selecteren wanneer zij op zoek waren naar nieuw personeel. Nu staan we op een punt waarbij we écht moeten presteren”, aldus Henriquez.

,,Bedrijven gaan nu gewoon op zoek naar de beste werknemer die het meest geschikt is voor de functie die moet worden opgevuld. En er wordt daarnaast steeds meer transparantiebeleid doorgevoerd.”

Toch is er volgens Henriquez wel degelijk een verklaring voor het vrijkomen van een aantal functies in het hogere segment. ,,Nederlanders die in 2018, ‘19 of ‘20 naar Curaçao gekomen zijn hebben vaak minder ‘binding’ met het eiland en het bedrijf waar zij voor werken dan mensen die hier al jaren wonen. Een deel van deze groep Nederlanders keerde gedurende de coronacrisis terug naar Nederland, omdat het daar voor hen toch makkelijker is om geld te verdienen. Op plekken waar zij vertrekken zullen nu gaten vallen en dus vacatures ontstaan.”

Toch is het bedrijfsleven volgens beide heren nog erg terughoudend als het gaat om het werven van nieuw personeel. Volgens Martis zou de private sector zelfs ‘niet voorzichtiger kunnen zijn dan nu’. ,,Dit heeft ook te maken met de politiek”, denkt Henriquez. ,,We staan op het punt van een wisseling van de regering. Je ziet dat bedrijven nog weinig vertrouwen hebben in de nieuwe coalitie, we weten niet hoe zij de crisis zullen managen.” Ook vindt Martis dat er nog te weinig concrete stimulering is vanuit de overheid als het gaat om het aanwakkeren van de economie.

Volgens Dirksz is het niet zo zeer de wisseling van de regering die een rol speelt in de onzekerheid: ,,De hele crisis is gewoon onvoorspelbaar.”

Martis hoopt op hervormingen op de arbeidsmarkt, maar hij vreest het ergste. ,,Als uitzendbureau zijn wij van groot belang in de maatschappij, maar tot op heden worden wij niet zo behandeld. Ik hoop dat de politiek én het bedrijfsleven in de toekomst gaan inzien wat de meerwaarde is van uitzendkrachten en hun flexibiliteit.”

Het Antilliaans Dagblad plaatst alle vacatureadvertenties in de printeditie ook in een totaaloverzicht op de website: Antilliaansdagblad.com/vacature-advertenties

Bron: Antilliaans Dagblad