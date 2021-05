AntilliaansDagblad | 27Bar & Terrace failliet verklaard

Willemstad – Het voorheen populaire 27 Bar & Terrace bv, gevestigd aan de De Ruyterkade 58, is failliet verklaard. Afgelopen vrijdag, 21 mei, heeft het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao bij vonnis het faillissement uitgesproken van deze bekende horecagelegenheid in hartje Willemstad.

Het gerecht heeft Ursula Luydens aangesteld tot rechter-commissaris en de advocaat Stan van Liere van het kantoor HBN Law & Tax benoemd tot curator. Zo blijkt uit een advertentie elders in deze editie. Crediteuren worden daarin opgeroepen hun vordering ter verificatie in te dienen bij de curator.

Begin dit jaar, in januari, berichtte het Antilliaans Dagblad al over de sluiting van 27 Bar. De coronamaatregelen, met de avondklok en een verbod op de verkoop van alcohol, vormden de nekslag voor de zaak. Dat zei Bas Filippini, eigenaar van het pand.

De man achter 27 Bar was Robbie Nieuwpoort, in 1985 geboren in het Nederlandse Sliedrecht. Hijzelf bevestigde dat de tent dicht zou gaan, maar veel wilde hij er op dat moment niet over kwijt. De 37-jarige Nieuwpoort is de enige bestuurder/directeur van de vennootschap, waarvoor dan nu het doek definitief is gevallen.

27 Bar & Terrace bestond sinds november 2012, aldus het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het opvallende pand aan de De Ruyterkade, met direct uitzicht op het Waaigat, was destijds helemaal ingericht naar de wensen van de uitbater.

De zaak trok de afgelopen jaren veel publiek, ook door de liveoptredens van lokale en internationale bands, en was één van de centrale locaties tijdens de verschillende edities van het geliefde Curaçao BlueSeas Festival in de straten en stegen van stadsdeel Pietermaai.

De restrictieve overheidsmaatregelen sinds maart 2020 in verband met Covid-19 hebben vooral de horeca hard getroffen. De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) was vaak niet voldoende om alle kosten te kunnen blijven betalen. De reserves raken dan op en faillissement is het trieste gevolg.

Het Antilliaans Dagblad is nog in afwachting van nadere informatie van curator Van Liere in dit faillissement. Zo is het nog onbekend op het uitspreken van de staat van faillissement op eigen verzoek is gebeurd.

Bron: Antilliaans Dagblad