AntilliaansDagblad | ‘Formatie uit handen gouverneur’

Willemstad – Formateur Chester Peterson is er voorstander van om in de toekomst het formatieproces en de regie erover uit handen van de gouverneur te nemen. ,,De formatie is bij uitstek een politiek proces, waar politici zich mee moeten bemoeien en niet niet-politici”, citeert dagblad Éxtra Peterson.

Het artikel gaat verder over de wens om de bestaande strenge screeningswet voor kandidaat-ministers aan te passen. Dat staat ook zo geformuleerd in het Regeerakkoord 2021-2025 van MFK en PNP, maar dat is tevens de stellige mening van de formateur. Dit onderwerp heeft Peterson, die vrijdag de gouverneur bezocht, naar eigen zeggen niet besproken met gouverneur Lucille George-Wout.

,,Zij is niet een politicus. Ik praat niet over politieke zaken met haar. Ik spreek niet met de gouverneur over de screeningswet, maar wel met Pisas.”

Gilmar Pisas is als leider van MFK – de grote winnaar van de verkiezingen twee maanden geleden – de beoogd nieuwe premier van Curaçao. Het is echter nog wachten op de uitkomst van de screening van de kandidaten voor een ministerspost. De formateur wijst erop dat in Nederland de formatie sinds enkele jaren ook uit handen van de Koning is genomen en nu een kwestie is die door de Tweede Kamer wordt aangestuurd; door gekozen politici dus. Dat wil Peterson ook voor Curaçao.

Niet iedereen op Curaçao is het hiermee eens; gewezen wordt op het chaotisch verloop van de Nederlandse formatie. Terug naar de screeningswet. Die werd na het debacle rond de screening van het kabinet van premier Gerrit Schotte (2010- 2012) flink aangescherpt. Dat heeft intussen wel tot problemen geleid met bewindslieden die al in functie waren, zoals Steven Martina (MAN) en Marilyn Alcála-Wallé (PAR). Er ligt een voorstel tot aanpassing van de landsverordening.

De Staatsregeling geeft al exact aan waar een kandidaat aan moet voldoen, aldus de formateur tegen de Èxtra: de persoon moet de Nederlandse nationaliteit hebben, hij moet op Curaçao ingezetene zijn en hij mag niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. Een wet die méér eist dan de Staatsregeling is anticonstitutioneel, meent Peterson, en is volgens hem ook tegen internationaal (mensen)recht.

,,De screeningswet deugt niet. Het past niet in een democratische rechtsstaat.” Hij laakt verder dat twee derde meerderheid in de Staten vereist is voor wijziging van de wet. ,,Te gek.” Normaal is dit een gewone meerderheid (de helft plus één). De Staatsregeling maakt geen onderscheid tussen wetten; er zijn niet verschillende soorten wetten. In het verleden heeft ook de Raad van Advies (RvA) hierop gewezen.

Dat er destijds voor is gekozen de screeningswet extra te ‘beveiligen’ komt waarschijnlijk door de slechte ervaring met en angst voor herhaling van de eerste regering van het Land Curaçao, waarover uiteindelijk ook een commissie onder aanvoering van de Nederlandse politicus Paul Rosenmöller zich boog en in 2011 tot de conclusie kwam dat de integriteit van de ministers van MFK en PS nader onderzocht moesten worden.

De commissie noemde het ‘heel onwaarschijnlijk dat alle ministers van de huidige regering zouden zijn benoemd als er voor de benoeming volledige screening naar hun integriteit zou hebben plaatsgevonden’. Het ging dus over het kabinet- Schotte.

Bron: Antilliaans Dagblad