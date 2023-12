Opinie | Einde verhaal voor de uitgifte van goklicenties

Het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) heeft de uitvoering van de celstraf van ex-president Desi Bouterse en vier medeveroordeelden voor acht dagen opgeschort. Het besluit volgt op een verzoek van de advocaat van de veroordeelden. Die heeft aangekondigd dat hij een gratieverzoek wil gaan indienen.

Het is nog niet bekend welke argumenten hij voor gratie wil aanvoeren. Als Bouterse en de medeveroordeelden gratie krijgen, hoeven zij hun straf niet uit te zitten. Maar volgens strafrechtadvocaat Gerard Spong, die nauw betrokken was bij onderzoek in de zaak, is de kans dat dit gebeurt klein.

Twintig jaar cel

Bouterse werd woensdag definitief veroordeeld tot twintig jaar cel voor zijn rol bij de Decembermoorden in 1982. De rechters lieten Bouterse niet gelijk arresteren, waardoor hij nog op vrije voeten is. Als een verzoek om gratie wordt ingediend, is het aan president Santokhi om daar een besluit over te nemen.