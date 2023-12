Opinie | Einde verhaal voor de uitgifte van goklicenties

Met de feestdagen voor de deur, breekt het drukste weekend van Curaçao International Airport aan. Het vliegveld attendeert reizigers erop dat er door de drukte onder andere langere wachttijden kunnen zijn.

Daarnaast moeten mensen op tijd bij de vertrekhal zijn en, waar mogelijk, vooraf thuis al inchecken. Ook is het handig om handbagage slim in te pakken, zodat de security niet veel tijd nodig heeft om dit te checken.

Er zal gecontroleerd worden of de mensen in de vertrekhal ook daadwerkelijk passagiers zijn. Familie of vrienden die daar willen staan uitzwaaien, worden teruggestuurd naar buiten. Aan bestuurders van auto’s wordt gevraagd om zo weinig mogelijk stil te staan bij de dropp-off lane, zodat opstoppingen kunnen worden voorkomen.

Curaçao International Airport laat weten een historisch jaar te hebben beleefd, door het recordaantal reizigers dat Curaçao heeft aangedaan. Het team van de airport hoopt dat de hoogtijdagen zo soepel mogelijk verlopen en hoopt dat iedereen kan genieten van een fijne vakantie.

