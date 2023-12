PBC | Ultimatum aan Curaçao over asfaltfabriek en luchtkwaliteit

Dossier Koninkrijksrelaties.nl

Den Haag – De Hoge Raad vindt dat media goklicenties waarin zogeheten masterlicentiehouders op Curacao handelen “illegaal” mogen noemen.

Een van de aanbieders – Cyberluck – had gehoopt dat de Hoge Raad “onrechtmatig” zou verklaren. Vandaar dat het bedrijf tegen een onwelgevallig vonnis van het Hof in cassatie was gegaan. Vandaag deed de Hoge Raad vervroegd uitspraak: het beroep werd afgewezen en Cyberluck draait als verliezende partij op voor de proceskosten.

Cyberluck en andere masterlicentiehouders voeren al jaren strijd tegen de Knipselkrant Curaçao die regelmatig bericht over dubieuze praktijken van de via Curaçao opererende gokmaffia. De illegale ‘sublicenties’ zijn vooral in trek bij internationale criminele organisaties die hun winsten uit drugs-, wapen- en mensenhandel via Willemstad via hun eigen webcasino’s witwassen.

Onder druk van Nederland wil de Curaçaose regering een nieuw vergunningensysteem invoeren, maar er zijn twijfels of het beoogde toezichtsorgaan wel voldoende wordt toegerust adequaat te controleren. Veel exploitanten van goksites verschuilen zich immers achter lokale dienstverleners: trustkantoren, advocaten en accountants.

Bron: Dossier Koninkrijksrelaties.nl

Naschrift KKC

De sublicentie arresten van de Hoge Raad vindt u hier en hier

De sublicentie adviezen van de Hoge Raad vindt u hier en hier

De sublicentie vonnissen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie vindt u hier en hier

De sublicentie vonnissen van het Gerecht in Eerste Aanleg vindt u hier en hier

Lees ook: Tweet Hoge Raad (22 december 2023):

Hoge Raad verwerpt cassatieberoep tegen oordeel Gemeenschappelijk Hof dat publiciste bericht in Knipselkant Curaçao over sublicentiëring van kansspelvergunningen niet behoeft te rectificeren. https://bit.ly/48oZKkL en https://bit.ly/485vHPb

Lees ook: Tweets Hoge Raad (17 november 2023):

1/4 Caribische zaken. Kort geding. Vorderingen tot rectificatie van publicaties in de Knipselkrant Curaçao waarin is gesteld dat sprake is van illegale sublicenties aan online gokbedrijven.

2/4 Gemeenschappelijk Hof wees vorderingen af: de hoofdredactrice van de Knipselkrant Curaçao mag sublicentieverlening ‘illegaal’ noemen. Dat valt binnen het bereik van de vrijheid van meningsuiting van een journalist.

3/4 Advies AG Hartlief aan Hoge Raad: vonnissen Gemeenschappelijk Hof kunnen in stand blijven. Volgens de AG lenen deze kortgedingprocedures zich niet voor een richtinggevende uitspraak over de (il)legaliteit van sublicentiëring in het kader van de Landsverordening buitengaatse hazardspelen.

4/4 Link naar conclusies AG: https://bit.ly/3QLYwsI en https://bit.ly/3G5UwOS

