PBC | Ultimatum aan Curaçao over asfaltfabriek en luchtkwaliteit

WILLEMSTAD – Clean Air Everywhere, een prominente milieuorganisatie op Curaçao, heeft een dringende brief gericht aan premier Gilmar ‘Pik’ Pisas, die momenteel ook interim-minister is van Volksgezondheid.

De brief drukt ernstige bezorgdheid uit over de voorgenomen opstart van een asfaltfabriek door Global Oil Management Group in mei 2024.

Deze fabriek zou opereren onder de bestaande hinderwetvergunning met verouderde normen voor zwaveldioxide en fijnstof, wat volgens de milieuorganisatie in strijd is met gerechtelijke uitspraken.

In de brief, opgesteld door Triple A Attorneys namens Clean Air Everywhere, wordt verwezen naar verschillende rechtszaken tegen de Curaçaose overheid. In deze zaken is vastgesteld dat de totale uitstoot van zwaveldioxide, gemeten bij het meetstation Kas Chikitu, niet meer mag zijn dan 40μ/m3 in een 24-uurs periode.

Maar de huidige hindervergunning verleend aan RdK, de eigenaar van de raffinaderij, staat aanzienlijk hogere waarden toe, wat door de milieuorganisatie wordt gezien als een ‘flagrante schending’ van de uitspraken van het Gerechtshof van Curaçao.

Informatievoorziening

Er wordt ook kritiek geuit op de informatievoorziening aan de bevolking. De website luchtmetingencuracao.org, die als primaire bron van informatie dient, heeft sinds juni 2023 geen updates meer ontvangen.

Daarnaast zijn technische problemen aangehaald waardoor gegevens niet downloadbaar zijn, wat verdere zorgen over transparantie en verantwoording oproept.

De organisatie eist dat de hinderwetvergunning van RdK uiterlijk 1 maart 2024 wordt aangepast om te voldoen aan de WHO-normen voor luchtkwaliteit en de gerechtelijke uitspraken.

Bovendien moet er verbeterde toegang tot actuele en historische data zijn op de genoemde website.

Indien deze eisen niet worden ingewilligd, dreigt Clean Air Everywhere met verdere juridische stappen, inclusief het opleggen van dwangsommen.

