PBC | Ultimatum aan Curaçao over asfaltfabriek en luchtkwaliteit

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Gisterenmiddag is Curom Broadcasting, bekend van de radiostations Z86 en Mi95, door de rechtbank failliet verklaard. Dit onverwachte nieuws heeft ertoe geleid dat de uitzendingen van zowel Z86 als Mi95 per direct stoppen.

Curom Broadcasting, dat aan het begin van dit jaar nog zijn 90-jarig bestaan vierde, begon in 1933 met uitzenden. Het faillissement treft beide genoemde stations, aangezien 88Rockòrsou al enige tijd niet meer onderdeel uitmaakt van Curom en zelfstandig opereert.

Financiële Problemen

Curom bevond zich al langere tijd in financieel zwaar weer, met name wat betreft het nakomen van verplichtingen jegens haar medewerkers.

Twee maanden geleden was er op sociale media al te zien dat het gebouw van Curom in de Kaya Grandi in Otrobanda te koop werd aangeboden door een makelaar.

Het onvermijdelijke faillissement, uitgesproken door de rechtbank, heeft geresulteerd in het onmiddellijke einde van de uitzendingen van de twee radiostations.

Deze ontwikkeling markeert een somber einde voor een historische omroeporganisatie op Curaçao, die ooit een pionier was in de lokale radio-uitzendingen. Het wegvallen van Z86 en Mi95 laat volgens kenners een leemte achter in het radiolandschap van Curaçao.

Bron: Persbureau Curacao