NOS | Een op de vijf inwoners op Aruba is vluchteling of zoekt bescherming

In Nederland is er dinsdag een akkoord bereikt over de ministersploeg voor het eerste kabinet van premier Dick Schoof. Daarbij wordt de naam van Marco Pastors genoemd als staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties.

De 58-jarige Pastors was onder meer wethouder en gemeenteraadslid in Rotterdam voor de partij Leefbaar Rotterdam en is al twaalf jaar directeur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, dat tot doel heeft Rotterdam-Zuid leefbaarder te maken. Hij heeft in het verleden vaak harde kritiek op de islam gehad en was een groot aanhanger van Pim Fortuyn.

Pastors bemoeide zich als wethouder met de grootte van moskeeën en wees op verschijnselen als eerwraak, polygamie, gedwongen huwelijken en onderdrukking van vrouwen en homoseksuelen. In Rotterdam heeft hij ook veel met Antillianen en Kaapverdianen gewerkt. De naam van Pastors werd al eerder genoemd, maar volgens de Extra is zijn benoeming als staatssecretaris nu zeker aanstaande. Daarmee zou Pastors Alexandra van Huffelen opvolgen.

