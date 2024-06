NOS | Een op de vijf inwoners op Aruba is vluchteling of zoekt bescherming

VVRP-minister moet handhaven bij bouwsel Stadsrust

Willemstad – Omwonenden van het landgoed Stadsrust, waar een landhuis bij hoort en dat gelegen is tussen de Kaya Panacea en de Nieuwe Caracasbaaiweg, hebben gelijk gekregen in hun protest tegen de te hoge bouw van een appartementencomplex voor ouderen.

Op dit moment staat er een hoge stalen constructie die gebouwd is op basis van een bouwvergunning uit 2018. Deze bouwvergunning werd al vernietigd en een nieuwe werd uitgegeven op 6 maart 2023. Deze moet nu ook van het gerecht worden vernietigd, zo is deze week gevonnist.

Uit het vonnis wordt duidelijk dat tussen partijen – omwonenden, versus de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Charles Cooper (MFK), en Stadsrust Private Foundation – geen geschil bestaat over het feit dat de stalen constructie die er nu staat, gebouwd is op basis van de bouwvergunning van 2018. ,,Die bouwvergunning is vernietigd. De door Stadsrust daarna aangevraagde bouwvergunning ziet op bouwplannen met een lagere hoogte”, aldus het vonnis. Het is daarom voor de rechter niet te begrijpen waarom de minister het handhavingsverzoek van de omwonenden heeft afgewezen. Alleen al om deze reden is het beroep van eisers gegrond en moet deze afwijzing worden vernietigd.

Het gerecht ziet ook geen andere bijzondere omstandigheden op basis waarvan de minister afziet van handhavend optreden. ,,De minister heeft die omstandigheden ter zitting niet kunnen noemen. Stadsrust heeft ter zitting erop gewezen dat een afweging van alle betrokken belangen, maakt dat Stadsrust een eventueel hoger beroep over de nieuw verleende bouwvergunning moet kunnen afwachten. Het zou immers zonde van haar tijd en geld zijn om het stalen geraamde nu al gedeeltelijk te moeten afbreken.

Het gerecht volgt Stadsrust daarin niet. Vaststaat dat de stalen constructie in ieder geval voor het bovenste gedeelte zonder vergunning is opgericht en dat er voor dat gedeelte geen concreet zicht op legalisatie is. Dat betekent dat het algemeen belang en in dit geval ook het belang van omwonenden meebrengt dat het bovenste gedeelte in ieder geval binnen een zo kort mogelijke termijn moet worden verwijderd door Stadsrust. Die belangen wegen zwaarder dan het financiële belang van Stadsrust”, zo wordt aangevoerd. De minister moet tegen deze achtergrond in een nieuwe beschikking op het handhavingsverzoek van eisers onder andere motiveren wat deze vernietiging betekent voor concreet zicht op legalisatie voor de gehele door Stadsrust opgerichte stalen constructie.

Stichting Particulier Fonds Stadsrust Private Foundation is op 17 februari 2017 opgericht en staat ingeschreven op de Kaya Panacea 9 Landhuis Stadrust. Er worden geen functionarissen genoemd in de Kamer van Koophandel (KvK). Het bouwbedrijf Building Supplies Logistics Company nv (BSL) dat aan de bouw begon is van de Venezolaan Luis Correa Barrios die meerdere projecten heeft op het eiland. Onder andere het project Piscadera Harbour Village dat ook niet helemaal van de grond is gekomen.

Uit eerdere berichtgeving in deze krant blijkt dat voor het project investeerders in de 70 appartementen voor ouderen al bijdroegen voor een bedrag van 2,5 miljoen dollar. BSL kocht de grond en deed de aanvraag voor vergunningen.

Bron: Antilliaans Dagblad