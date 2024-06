NOS | Een op de vijf inwoners op Aruba is vluchteling of zoekt bescherming

Dama NV, het moederbedrijf van onder andere cryptocasino BitStarz, is failliet verklaard op Curaçao. Een Oostenrijkse gokker vroeg het faillissement aan nadat het gokbedrijf hem weigerde € 816.852 te betalen.

Op maandag 10 juni deed de rechtbank op Curaçao uitspraak in een rechtszaak die was aangespannen tegen het gokbedrijf Dama N.V., de Curaçaose moederorganisatie van onder andere BitStarz. De rechtszaak werd aangespannen door twee gokkers, afkomstig uit Oostenrijk en de Verenigde Arabische Emiraten. De gokkers eisten dat het faillissement van Dama uitgesproken zou worden, omdat het gokbedrijf hen weigerde te betalen.

In de uitspraak wordt gekeken naar de situatie van de Oostenrijkse gokker. De man won, zo blijkt uit de uitspraak, eerder in Oostenrijk al rechtszaken van Dama. Hierin werd bepaald dat Dama de Oostenrijkse gokker € 816.852 moest terugbetalen. Ook het Oostenrijkse Hooggerechtshof ging in deze uitspraak mee waardoor de man een vordering had op Dama.

Dama failliet verklaard na weigeren te betalen

Het gokbedrijf, dat tientallen online casino’s exploiteert, weigerde het openstaande bedrag echter te betalen. Tijdens de rechtszaak op Curacao voerde Dama opnieuw aan dat zij niet op de juiste wijze waren opgeroepen voor de eerdere rechtszaak. Eind mei zou het bedrijf tevens hoger beroep hebben ingesteld tegen de uitspraak. Uit het hoger beroep zou volgens Dama volgen dat ‘de procedure niet op een juridisch correcte wijze is gevoerd en dat de beslissing niet uitvoerbaar is.’

Ondanks dit verweer van Dama is de rechter van mening dat de speler wel degelijk een vordering op Dama heeft en dat het gokbedrijf had moeten betalen. In zijn overweging nam de rechter mee dat Dama zich heeft verweerd in de Oostenrijkse rechtszaak met behulp van een advocaat.

In de rechtszaak van maandag zou Dama het niet aannemelijk hebben kunnen maken dat het ingestelde hoger beroep zou leiden tot een ‘andere inhoudelijke uitkomst.’ Dit zou tevens blijken uit acht steunvorderingen waarin Dama ook is veroordeeld tot het terugbetalen van spelers. Drie van deze uitspraken zouden al onherroepelijk zijn, zo is te lezen in de gerechtelijke documenten.

Op basis van deze informatie stelde de rechter dat Dama verkeert ‘in een toestand van te hebben opgehouden met betalen’. De rechter ging daarom mee in het verzoek van de gokkers en sprak het faillissement van Dama N.V. uit. Eerder deed de rechter vergelijkbare uitspraken in rechtszaken tegen 1XBet en tegen nieuwe vergunninghouder Rabidi. Beide gokbedrijven werden ook failliet verklaard nadat zij weigerden vorderingen van spelers te betalen.

Op het moment van schrijven geeft de digitale zegel van Dama N.V. voor haar BitStarz Casino nog aan dat de sublicentie, uitgegeven door Antillephone, actief is.

De online casino’s die Dama exploiteert zijn veelvuldig terug te vinden op de zwarte lijst van de toezichthouder in België, de Kansspelcommissie. In Nederland lijken de online casino’s minder te zijn opgevallen, want Dama kreeg nooit te maken met sancties van de Kansspelautoriteit.

Lead-foto achtergrond door Michelle_Raponi via Pixabay.

Update 12 juni: dit artikel vermeldde oorspronkelijk dat Dama N.V. het zusterbedrijf van N1 Interactive Limited is. Na contact met dit bedrijf hebben we deze vermelding weggehaald omdat we een connectie tussen deze twee bedrijven onvoldoende aannemelijk kunnen maken.

Bron: CasinoNIeuws.nl

Naschrift KKC

