AntilliaansDagblad | App voor inheemse flora en fauna

Willemstad – Heb je je ooit afgevraagd wat voor plant- of diersoorten je om je heen ziet? Een mooie hagedis, bloem of zeeschildpad? Dit kan je nu gemakkelijk controleren door een foto te maken met je smartphone en deze foto te uploaden in de ObsIdentify-app.

De onlangs gelanceerde app is gratis te downloaden en heeft ongeveer 3.000 dieren en planten van de Dutch Caribbean in het bestand.

Daardoor kan iedereen meer leren over de diverse flora en fauna, zowel op het land als in de zee, van het Caribisch deel van het Koninkrijk.

De automatische herkenningstool maakt gebruik van gegevens van verschillende dataplatformen, zoals Observation.org, de Dutch Caribbean Species Register en de Global Biodiversity Information Facility.

ObsIdentify is beschikbaar in het Engels, Spaans, Nederlands, Frans en Duits, afhankelijk van de taalinstelling van je smartphone. Samen met lokale experts zijn er ook soortnamen beschikbaar gesteld in het Papiaments (Bonaire en Curaçao) en Papiamento (Aruba). Ook de website die bij de app hoort is beschikbaar in het Papiaments en Papiamento. Met de ObsIdentify-app leer je niet alleen meer over de natuur, maar jouw foto’s dragen ook bij aan natuurbehoud. Elke gemaakte foto draagt bij aan een wereldwijde database om biologisch onderzoek en kennis over de natuur te verbeteren. Deze app is bedoeld voor foto’s van inheemse planten en dieren.

Daarnaast kun je badges verdienen en meedoen aan uitdagingen. Je kunt zelfs groepen maken met familie, vrienden of collega’s en zo foto’s delen.

Zorg ervoor dat je tijdens je ontdekkingen de natuur respecteert. Verstoor of beschadig de natuur niet en volg de regels en voorschriften voor natuurbehoud. Neem alleen foto’s en laat alleen voetafdrukken achter.

Gebruikers kunnen de app helpen verbeteren door (ontbrekende) lokale soortnamen te sturen naar [email protected] De app is te downloaden in de App Store en in Google Play.

Bron: Antilliaans Dagblad