AntilliaansDagblad | CPR wil droom voor Curaçao waarmaken

Willemstad – Het team van Caribbean Petroleum Refinery (CPR) gaat gewoon door met zijn poging om de raffinaderij van Curaçao weer operationeel te krijgen.

,,We hebben geen vertrekdatum. Niet voor niets zijn we uit 53 aanbiedingen als beste uit de bus gekomen. Onze plannen zijn om de droom van Curaçao waar te maken”, aldus Raul Socorro, die namens CPR het woord voerde tijdens een persconferentie.

Afgelopen woensdag kreeg CPR van Refineria di Kòrsou (RdK), de onderhandelingspartner en eigenaar van de raffinaderij, te horen niet meer de exclusieve onderhandelingspartner te zijn. Ook de onderhandelingen over het gebruik van Bullenbaai zijn door RdK opgeschort. De stap van RdK kwam nadat door verschillende partijen, waaronder RdK zelf, aangifte is gedaan van valsheid in geschrifte. Documenten die door CPR waren ingediend om te laten zien dat het wel de financiële kracht heeft om in de raffinaderij te investeren, schijnen vervalst te zijn. De zaak ligt nu in handen van de Landsrecherche en het Openbaar Ministerie.

Ondanks de aangiftes die er liggen, wast CPR de handen in onschuld. De documenten die vervalst zouden zijn, kwamen van een financiële partner waar de groep geen contact meer mee heeft. CPR zegt wel nu met verschillende financiële partijen te praten om hen bij te staan. ,,Er wordt door lokale en Amerikaanse advocaten gekeken naar de betrouwbaarheid van deze partners”, aldus Socorro.

Socorro, geflankeerd door CPR-voorman Luis Guisti en voormalig directeur van de raffinaderij Javier Hernández, toonde zich strijdbaar tijdens een door CPR georganiseerde persconferentie. Ruim een uur lang liet Socorro met veel passie en enthousiasme horen waarom zij toch de beste partij zijn. Ondersteund door een PowerPoint-presentatie legde Socorro uit dat de groep niet alleen de raffinaderij weer wil opstarten. CPR wil in de toekomst in veel andere branches investeren. Zo wil CPR het beroepsonderwijs een boost geven.

De groep wil over de hele linie waar de raffinaderij behoefte aan heeft investeren door lokale krachten op Curaçao en in het buitenland op te leiden. CPR zegt in de presentatie scholarships aan te willen bieden. Daarnaast biedt CPR ook de mogelijkheid voor MBA-opleidingen in de Verenigde Staten voor hoger personeel en stagemogelijkheden bij topbedrijven in de Verenigde Staten. Curaçao zou hierdoor groeien en veel toeristen aantrekken. Daarom wil CPR ook in hospitality investeren. ,,De jeugd van Curaçao zou de straat moeten opgaan om te eisen dat hun toekomst zo wordt gegarandeerd”, aldus Socorro.

,,Wij zijn enthousiaste ingenieurs die een geweldige kans zien voor Curaçao”, betoogde Socorro. ,,We zijn geen politici, we zijn geen miljonairs. Curaçao kan de grootste oliehub worden van de Cariben.” Hij gaf toe dat al hun plannen eerder bekendgemaakt hadden moeten worden. Nu RdK ook met andere partijen gaat praten wil CPR duidelijk maken oprecht te zijn in zijn poging om de raffinaderij operationeel te krijgen. Dat RdK de onderhandelingen over het operationeel houden van de olieoverslag Bullenbaai opschort, vindt CPR vervelend.

CPR gaat in de tussentijd gewoon door met de afgesproken bedrijfsvoeringen bij Bullenbaai. Zelf geloven alle vertegenwoordigers van CPR, die vanaf november 2021 aan het onderhandelen zijn, dat ze nog een kans maken. Ze hopen ook dat er snel duidelijkheid komt van het Openbaar Ministerie over de aangiftes die zijn gedaan naar vervalste documenten. ,,Niemand anders heeft de kennis in huis om op korte termijn deze droom voor Curaçao waar te maken”, aldus CPR.

