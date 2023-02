AntilliaansDagblad | ‘Heel de PNP op één lijn’

Junior regeringspartij vierkant achter eigen Statenleden; MFK krijgt zin niet

Willemstad – In niet mis te verstane woorden laat regeringspartij PNP weten vierkant achter al haar Statenleden te staan, inclusief de twee ‘dissidente’ parlementariërs die het afgelopen maandag waagden een motie van de oppositie te steunen.

Dit tot grote woede van MFK, de grootste van de zittende coalitie.

Na een eenzijdig afgekondigde ‘mediastilte’ dinsdag, toen de partijtoppen elkaar op verzoek van MFK in een spoedoverleg spraken over het ‘onacceptabele gedrag’ van PNP-Statenleden Sheldry Osepa en Gwendell Mercelina, liet Nashonal gistermiddag een interne verklaring uitgaan waaruit blijkt dat de groene partij niet van plan is te wijken voor MFK.

Wat dit betekent voor de onderlinge verhoudingen, de coalitie en zelfs het kabinet-Pisas, is nog onduidelijk. Zelf zegt PNP dat op het niveau van partijbestuur en partijleiders ‘wordt gepraat’ en dat er ‘nog geen enkele reden is om de regeringsrelatie tussen PNP en MFK te verbreken’.

Toch is de spanning voelbaar. De ‘reus’ binnen de coalitie met zelfs negen van de 21 zetels, probeerde begin deze week de ‘junior’ coalitiepartner met vier zetels, te dwingen tot nederigheid. Want PNP moest fractievoorzitter Osepa en zijn collega-Statenlid Mercelina ‘onder controle houden’, want MFK wil niet langer ‘telkens verrast’ worden. De spreekwoordelijke emmer was overgelopen.

,,Zowel de partijleider, als het partijbestuur, de ministers en al onze vier parlementariërs zitten op één lijn”, laat Partido Nashonal di Pueblo in de eerste zin van het statement weten. Benadrukt wordt dat elk van de Statenleden zijn/haar vrijheid heeft en behoudt om zijn/haar mening ook uit te spreken, rekening houdend met de uitgangspunten van de partij.

,,Onze parlementariërs doen hun werk zoals dat behoort en zij genieten de steun van zowel de partijtop als het PNP-electoraat. In het geval van maandag 13 februari 2023 was dit niet anders.”

Daarop wordt gesteld dat Osepa als fractieleider in een zogeheten ‘coalitieoverleg’ zijn collega-fractieleider van MFK, Amerigo Thodé, wel degelijk heeft ingelicht voordat steun aan de motie werd verleend, aangezien deze van nationaal belang is. ,,Dus”, stelt PNP vast, ,,na overleg met de coalitiepartner en onze parlementariërs, kan het partijbestuur concluderen dat er geen sprake was van een verrassing in verband met de motie.”

De verklaring roept op om ‘rustig te blijven’ en ruimte te geven om deze kwestie door de partijtoppen van beide regeringspartijen af te handelen. De vraag is hoe rustig MFK hierop reageert, aangezien de partij van premier Gilmar Pisas maandag bij monde van partijvoorzitter Sithree van Heydoorn een ernstige waarschuwing liet uitgaan. MFK ergert zich al langer aan de ‘solotoer’ van de kritische Osepa, de nummer drie op de PNP-kandidatenlijst bij de verkiezingen bijna twee jaar geleden, in maart 2021. In juni dat jaar trad de MFK/PNP-regering aan.

Bron: Antilliaans Dagblad