AntilliaansDagblad | Plan Colombia omarmd

Team woningbeleid komt in januari uitleg geven



Willemstad – De stichting volkshuisvesting Fundashon Kas Popular (FKP) is gecharmeerd van het in Colombia uitgerolde woningbeleid en zou graag een soortgelijk concept op Curaçao willen toepassen.

De FKP en de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Charles Cooper (MFK), waren niet lang geleden in de Staten om uitleg te geven over het Curaçaose woning(bouw)beleid. Toen is toegezegd meer informatie te verschaffen over het Colombiaanse model waar FKP en de minister persoonlijk naar zijn gaan kijken.

In een begeleidend schrijven aan Statenvoorzitter Charetti America-Francisca (MFK) stelt FKP-directeur Arthur Con: ,,Met genoegen richt ik mij, namens de FKP, tot u met de overhandiging van de samenvatting ‘Het Colombiaanse Model voor Huisvestingsbeleid in het Kort’. Dit document, dat een reeks huisvestingsprogramma’s omvat, is samengesteld naar aanleiding van onze toezegging tijdens de recente vergadering met de Staten. Wij zijn van plan deze inzichten, na uitvoerig onderzoek en interne analyses, aan te passen aan onze lokale behoeften en omstandigheden.”

In de brief wordt aangekondigd dat een technisch team uit Colombia, bestaande uit experts, naar verwachting in januari 2024 op Curaçao is. ,,Zij kunnen dan, indien gewenst, via ons een sessie organiseren met uw commissie van VVRP om verdere toelichting te geven en vragen te beantwoorden met betrekking tot de Colombiaanse ervaring. Zij zullen hier zijn voor werkzaamheden in samenwerking met de FKP en de stichting die leningen verstrekt, Fundashon Fiansa Popular (FFP).”

Tot slot biedt Con zijn diensten aan voor een mogelijk bezoek van Statenleden aan Colombia om ‘de resultaten van dit succesvolle programma van dichtbij te bekijken’.

In een beknopt overzicht wordt dieper ingegaan op het Colombiaanse model voor huisvestingsbeleid. ,,Het huisvestingsbeleid in Colombia heeft zich over een periode van twintig jaar ontwikkeld als reactie op de behoefte aan adequate huisvesting. Tijdens diverse crises, waaronder de hypotheekcrisis in de jaren 90, de financiële crisis van 2008 en de Covid-19-pandemie in 2020, voerde de overheid een contra-cyclisch beleid om economische activiteiten en werkgelegenheid te stimuleren.

Belangrijke initiatieven zoals de ‘Ley Marco de Vivienda’ (de macro-woningwet) en het Frech-fonds werden geïntroduceerd ter ondersteuning van de huisvestingssector”, zo wordt uitgelegd. Het Frech-fonds is een reservefonds om de hypotheekportefeuille te stabiliseren. Het doel van het fonds is om renteafdekking te bieden, specifiek om leningen voor sociale huisvesting in stedelijke gebieden te bevorderen. Het gaat om het afdekken van de rente van woningleningen of leasecontracten die zijn afgesloten bij banken.

De beschrijving van FKP vervolgt: ,,Als reactie op de onvoldoende aanpak van het woningtekort, vooral voor de laagste inkomensgroepen, ontwikkelde Colombia rond 2010-2011 een nieuwe benadering van het huisvestingsbeleid. Deze benadering werd geïntegreerd in de nationale strategie voor armoedebestrijding en economische groei, met belangrijke hervormingen.” Zo kwam er een verschuiving naar een vraaggestuurde aanpak. Dit leidde tot een toename van 30 procent in de bouw en verkoop van woningen en was kostenefficiënt door de betrokkenheid van de vrije markt. Daarnaast kwamen er aangepaste voorwaarden voor hypotheekverstrekking. Hierdoor werd het risico van sociale huisvesting verschoven naar financiële instellingen, wat resulteerde in een grotere betrokkenheid van de private sector en een vermindering van slechte leningen. Er kwam een beleid gericht op effectieve samenwerking en marktwerking met diverse stakeholders, zoals de centrale bank en het ministerie van Financiën.

Verder kwam de focus te liggen op de relatie tussen kwantitatieve en kwalitatieve woningtekorten. Tot slot werd alles ingepast in een duurzame stedelijke ontwikkeling, met goed beheer van het woningaanbod en groene ontwikkeling.

In 2012 omvatte de strategie programma’s voor verschillende inkomensgroepen, waaronder het gratis woonprogramma ‘Programa de Vivienda Gratuita’ voor de armste bevolking, en het ‘Mi Casa Ya’-programma voor huishoudens met een inkomen tot vier keer het minimumloon. En, zo concludeert de rapportage aan de Staten:

,,Het Colombiaanse huisvestingsbeleid is een voorbeeld van een dynamische en adaptieve aanpak, gericht op zowel economische groei als sociale inclusie, waarbij een balans wordt gezocht tussen publieke belangen en participatie van de private sector.”

Bron: Antilliaans Dagblad