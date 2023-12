Nu.cw | Donaties ‘Iedereen een kerstcadeau’ blijven binnenkomen

Van Huffelen: Voor het hele Koninkrijk



Willemstad/Den Haag – ,,Ik vind dat kwalitatief goed onderwijs een grondrecht in het hele Koninkrijk zou moeten zijn, zodat niemand zijn werkende leven begint met een achterstand.”

HufFortpleinWoorden van de demissionair staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, Alexandra van Huffelen (D66). Veel meer dan dit over onderwijs zei ze niet tijdens de laatste InterExpo-conferentie in Den Haag, maar de boodschap is helder.

,,Minstens zo belangrijk zijn de stappen die we zetten naar gelijkwaardigheid”, verklaart de bewindsvrouw. Daarbij is er volgens haar ‘steeds oog geweest voor het unieke karakter van de eilanden’. En daarbij zijn, stelt zij, ook ‘de nodige concrete afspraken gemaakt’.

En ook waar het gaat om connectiviteit en mobiliteit zijn in Europees Nederland veel zaken vanzelfsprekend die het op de eilanden niet zijn. ,,Hoge prijzen voor vervoer maken normaal sociaal contact met vrienden en familie soms bijna onmogelijk en hier ligt echt nog een taak voor een volgend kabinet”, doelend op de formatie van een nieuwe Nederlandse regering. ,,Ondertussen hebben we wel voor elkaar gekregen dat de ferry-verbinding op de Bovenwindse Eilanden in stand blijft.”

BES

Op andere vlakken zijn al ‘cruciale gezamenlijke stappen’ gezet: ,,Toen ik aantrad waren armoede en de levensstandaard al tien jaar het grote vraagstuk op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Al snel wisten we structureel 30 miljoen euro vrij te maken voor verhogingen van het minimumloon en verschillende uitkeringen en subsidies.” Zo werd ‘het dagelijks leven betaalbaarder’, aldus Van Huffelen, die sinds 10 januari 2022 staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties is. En volgend jaar stijgt dat minimumloon op de BES-eilanden nog verder.

,,Daarnaast verhoogden we de belastingvrije som, om zo de koopkracht van de minima verder te verhogen. We zetten stappen om kinderarmoede uit te bannen, met een hogere kinderbijslag, gratis maaltijden op school en een ton extra voor de voedselbank. We hebben woondeals gesloten voor meer betaalbare huurwoningen en koopwoningen.”

Ook is, stelt de bewindsvrouw, ‘veel vooruitgang geboekt op het gebied van verduurzaming’. Dankzij een investering van ruim 33 miljoen euro zal de energievoorziening van Caribisch Nederland vanaf 2025 grotendeels uit hernieuwbare bronnen komen. Om precies te zijn: op Sint Eustatius voor 60 procent, op Bonaire voor 80 procent en op Saba zelfs voor 100 procent schone energie.

CAS

Ten aanzien van Curaçao, Aruba en Sint Maarten (CAS), de autonome landen binnen het Koninkrijk, zegt Van Huffelen: ,,Naast deze structurele verbeteringen, vind ik het ook belangrijk iets anders te benadrukken. Want voor het héle Koninkrijk, en dus ook voor de Caribische landen, geldt: in moeilijke tijden zijn wij er voor jullie.”

Tijdens de coronapandemie hielp Nederland met medische en humanitaire steun, maar ook met leningen, ‘om zo de economische shock te kunnen absorberen’. ,,De herfinancieringsafspraken die nu zijn gemaakt bieden beide partijen zekerheid.”

‘Hervormingen krijgen steeds meer vorm’…

Bron: Antilliaans Dagblad