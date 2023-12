Nu.cw | Donaties ‘Iedereen een kerstcadeau’ blijven binnenkomen

Oranjestad – Een jongvolwassen dolfijn is door hulpverleners van het Aruba Stranding Network (ASN) gered, nadat het zeezoogdier bij Eagle Beach was gestrand.

Het is de hulpverleners gelukt om de dolfijn op eigen kracht terug te laten zwemmen naar open zee.

De Aruba Marine Mammal Foundation (AMMF) maakte dit donderdagavond bekend. De informatie is via sociale media gedeeld door Directie Natuur en Milieu (DNM), zodat het publiek weet wat het kan doen als een dolfijn in problemen is gekomen. DNM laat weten dat de AMMF de aangewezen instantie is om dolfijnen die gedesoriënteerd zijn, weer in zee terug te krijgen. Het stranden van een dolfijn kan zorgen voor paniekreacties van mensen die in zee zwemmen en die reacties kunnen gevaarlijk zijn voor een dolfijn.

De AMFF kreeg van de autoriteiten de melding binnen dat bij Eagle Beach een jongvolwassen dolfijn was gestrand in de branding bij het strand. De dolfijn was gescheiden geraakt van zijn kleine groep van drie die zich in veiligheid probeerden te brengen bij de kust nadat ze in de buurt van een druk jetskigebied zwommen. Toeristen en een jetskiverhuurbedrijf die het zagen gebeuren, waarschuwden direct de autoriteiten. De AMMF schakelde het ASN in, dat hulpverleners naar Eagle Beach stuurde om de zorg voor de dolfijn in nood over te nemen.

Het ging om een Pantropische gevlekte dolfijn (Stenella attenuata) met een lengte van ongeveer 1.70 meter. Hij vertoonde tekenen van uitputting. ASN-hulpverleners Natasha Silva, Anita Nijhuis en Angiolina Henriquez beoordeelden en hielpen de dolfijn in het water, terwijl Yessy Arends informatie verzamelde van omstanders. Zij hield ook de menigte op afstand. Na een herstelperiode kalmeerde de verwarde dolfijn, won aan kracht en kon succesvol worden vrijgelaten voor zonsondergang, net voorbij de branding in heuphoogte diep water. Hij zwom op eigen kracht naar open zee.

De AMMF vindt het belangrijk dat mensen weten hoe ze kunnen helpen als ze een levende gestrande dolfijn zien: Bel onmiddellijk de hulplijn 5924333 (AMMF) of nummer 100 (politie). In het telefoontje is het belangrijk om de locatie door te geven aan de hand van een herkenningspunt. Het liefst een pinlocatie via WhatsApp, met de datum en het tijdstip van je waarneming. Belangrijk is ook om te melden of het dier dood of levend is, hoe groot het dier is en om hoeveel dolfijnen het gaat. Andere informatie die de AMMF nodig heeft, is of de dolfijn in het water ligt of gestrand is, of er drukte of intimidatie is. AMMF wil ook de naam en contactgegevens van de melder hebben en weten of diegene beschikbaar is om te helpen.

Wat mensen niet moeten doen is trekken aan de staart of borstvinnen. Dit kan de dolfijn ernstig verwonden. Probeer nooit zelf het dier te redden en terug te brengen naar diepere wateren. Dergelijke acties, zonder de juiste beoordeling en expertise, kunnen nadelige gevolgen hebben voor het welzijn van de dolfijn. Een zwakke, zieke of gewonde dolfijn kan verdrinken. Als een verzwakte dolfijn wordt gedwongen om zich herhaaldelijk in te spannen om zijn toevluchtsoord te bereiken, kan dit nog meer leed veroorzaken en zijn herstel belemmeren.

In afwachting van de komst van ASN-hulpverleners krijgen de mensen die de dolfijn helpen ook zelf advies. Houd je gezicht uit de buurt van het spuitgat om blootstelling aan mogelijk schadelijke bacteriën te voorkomen. Wees alert op plotselinge bewegingen van de bek en staart. Raak geen snijwonden, laesies of lichaamsvloeistoffen op de huid van de dolfijn aan. Na het aanraken van de dolfijn moeten de handen grondig worden gedesinfecteerd met 70 procent alcohol.

Houd toeschouwers en huisdieren op afstand en houd het gebied rustig. Scherm de dolfijn af van de zon met natte handdoeken om zijn lichaam te bedekken (maar laat het blaasgat, de vinnen en de ogen vrij). Is de dolfijn op het strand gestrand, dan moet de dolfijn rechtop worden gedraaid met het blaasgat naar boven. Ondersteun hem met opgerolde handdoeken. Graaf ondiepe sleuven onder elke borstvin en vul ze met zeewater. Ligt de dolfijn in de branding, wieg de dolfijn stil en voorzichtig met de handen onder de buik.

Draag de dolfijn langzaam voorbij de branding naar heuphoogte in rustig water. Ondersteun het drijfvermogen van de dolfijn, houd hem rechtop met zijn blaasgat boven water en met het gezicht naar open zee.

Foto boven: de geredde dolfijn; foto onder: het drukke jetskigebied bij Eagle Beach. Foto’s AMMF

Bron: Antilliaans Dagblad