AntilliaansDagblad | Influencer Gabi naar Curaçao

Willemstad – Het twee dagen durende werkbezoek van de minister van Economische Ontwikkeling (MEO), Ruisandro Cijntje (PNP), aan Brazilië heeft opgeleverd dat influencer Gabi Lopez naar Curaçao komt.

Cijntje was bij de aankondiging van het Gabi Weekend, waarin ze met een groep reist en haar verjaardag viert op een door haar gekozen locatie. ,,Dit jaar koos ze voor Curaçao. Van 6 tot 11 augustus 2023 zal Gabi Weekend op Curaçao worden gevierd. CTB, Copa Airlines en verschillende andere bedrijven ondersteunen het evenement en verwachten meer dan 250 deelnemers uit Brazilië”, aldus een verslag van de minister.

Hij vervolgt: ,,Gabi Weekend zal veel Braziliaanse influencers, artiesten en ondernemers naar Curaçao brengen om te genieten en een leuke tijd te hebben. Daarnaast zullen miljoenen volgers de reis volgen en meer dan vijftien Braziliaanse artiesten zullen naar Curaçao reizen en optredens geven. Er zijn ook twee Curaçaose artiesten die deelnemen aan Gabi Weekend. Tyzik en Woody treden dan op. Beide artiesten zijn bekend in Brazilië en veroveren ook daar de markt.” Woody is van Braziliaanse afkomst maar groeide op Curaçao op.

Cijntje meent dat hiermee het toerisme naar een hoger niveau getild wordt, omdat de creatieve sector, de financiële sector en IT gecombineerd worden.

Een ander winstpunt van het bezoek is dat de vlucht van Azul die op zaterdag 24 juni van start gaat, nu echt bevestigd is.

Verder is er overleg geweest met het management van CCR, een van de belangrijkste bedrijven in Brazilië en de grootste aandeelhouder van Curaçao Airport Partners, de exploitant van luchthaven Hato. CCR heeft een concessieovereenkomst van 30 jaar met Curaçao Airport Holding, waarvan al 20 jaar zijn verstreken.

Het bezoek van Cijntje was bedoeld om kennis te maken met het nieuwe management van CCR. ,,Het bedrijf heeft grote plannen en breidt zijn activiteiten uit. In augustus komt het managementteam naar Curaçao om te praten met de directie van CAH en de regering over de toekomst”, aldus MEO.

