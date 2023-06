AntilliaansDagblad | ‘LNT jaagt specialisten weg’

Vito Koeijers: Medisch specialisten zijn hun toekomst niet zeker

Willemstad – De Landsverordening normering topinkomens (LNT) is een push uit het Curaçao Medical Center (CMC), waardoor de medisch specialist ofwel zijn eigen ‘ofisina’ weer opent of bij bijvoorbeeld het Advent Ziekenhuis gaat werken.

Dat legt Vito Koeijers, vicevoorzitter van de Vereniging Landelijke Medische Professionals in Dienstverband Curaçao, uit aan deze krant.

Het is in elk geval een optie die hij in overweging neemt. Daarmee ontkent hij direct dat, zoals via de sociale media de ronde gaat, hij gezegd zou hebben dat hij ermee stopt. Koeijers legt nader uit: ,,De uitspraak van de rechter over de LNT, namelijk dat medisch specialisten in loondienst van het CMC hier ook onder vallen, maakt dat er veel onzekerheid heerst onder de specialisten. Er is een drie tot zes maanden opzegtermijn in de arbeidsovereenkomst met het CMC opgenomen en ik weet niet hoe mijn werk er over drie maanden tot een half jaar uitziet. Als specialisten, waar mijn werk als plastisch chirurg van afhankelijk is, hun baan opzeggen, dan kan ik ook niet verder. Ik plan dus voorlopig vanaf september geen nieuwe patiënten in.”

Koeijers geeft aan als ‘yu di Kòrsou’ een eigen praktijk te kunnen beginnen. De vraag is of hij dan medewerking krijgt van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) om patiënten te behandelen. ,,Andere, jongere collega’s zullen mogelijk kiezen om een paar kilometer verderop, op Aruba bijvoorbeeld of elders in het Koninkrijk waar de LNT niet voor medisch specialisten geldt, werk te zoeken.”

En zo geeft hij zijn zienswijze weer: ,,Als het CMC gezien wordt als een overheidsgelieerde entiteit, met ambtenarenregels, dan zouden wij als specialisten ook ons werk moeten uitvoeren van 9.00 tot 17.00 uur. Er wordt geen rekening mee gehouden dat in ons huidige inkomen alles inbegrepen zit: de verplichte opleiding voor de vijfjaarlijkse herregistratie in het specialistenregister, bepaalde functie-gerelateerde vergoedingen voor bijvoorbeeld het medisch hoofd van een afdeling of groep specialisten en een zogenoemde inconveniëntenvergoeding, voor zware diensten van soms 12 uur per dag en werk op ongemakkelijke tijden (spoedzaken in de nacht).

Als ambtenaar die 40 uur werkt, kan ik niet al die extra uren er ook bij doen. Dan zal er op zoek gegaan moeten worden naar specialisten die dat wel willen. Dan zijn er dus extra artsen nodig.”

En zo vervolgt hij: ,,Nu ik ineens een medewerker ben van een overheidsgelieerde instelling, is het theoretisch mogelijk dat een minister zich met mijn werk kan gaan bemoeien. Dat tast de autonomie van ons beroep aan. Al deze onzekerheden maken dat specialisten mogelijk eieren voor hun geld kiezen en vertrekken of niet komen (jonge afgestudeerden bijvoorbeeld).”

In een ‘post’ op de Facebookpagina van de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Javier Silvania (MFK), reageert hij met te stellen: ,,Als specialisten besluiten het CMC te verlaten, dan zoek ik vervangers in de regio om de zorg te garanderen.”

‘Het riekt naar chantage’

Als medisch specialisten weglopen uit het CMC, zich weer vrij vestigen, om de SVB onder druk te zetten omdat er dan geen specialisten meer zijn in het ziekenhuis, dan riekt dat naar chantage. Dat stelt advocaat Richard Pols, die zich met veel ziekenhuiszaken bezighoudt. Dat zal dan weer verdere procedures uitlokken.

,,En, ik begrijp niet goed waarom er zo gehandeld wordt, want er is een maximale vergoeding van 501.000 (130 procent) gulden mogelijk. Alleen moet hiervoor om tafel gezeten worden met de minister. Daarbij komt dat ook in andere landen, zoals Aruba en in Nederland, er een maximering geldt voor specialisten in dienstverband. De zaak was door het CMC gestart omdat het ziekenhuis dacht dat het plafond 295.000 gulden was. Nu blijkt dat het plafond veel hoger ligt, blijft het CMC toch vasthouden aan zijn standpunt. Rechtszaken voeren leidt alleen maar tot meer escalatie.”

Pols legt uit dat een medisch specialist door de SVB uitgenodigd kan worden om mee te werken aan de uitvoering van de sociale verzekeringen. Vroeger was het zo dat particuliere specialisten oneindig door konden declareren, waarmee grote omzetten gedraaid werden. Mede daarom is indertijd een beleid gestart om specialisten in dienstverband aan te nemen in het CMC. Daarmee zijn de kosten voor de gemeenschap gelimiteerd. De SVB heeft hierdoor juridisch te maken met het CMC en niet meer met de individuele specialisten. CMC krijgt voor elke individuele specialist in dienstverband het salaris uitgekeerd, inclusief de werkgeverslasten van bijvoorbeeld pensioen, belastingen en premies. Deze salarissen worden apart en boven op het budget van het CMC betaald.

,,Een specialist mag zich nog steeds vrij vestigen buiten het ziekenhuis, maar kan dan uitsluitend particuliere patiënten behandelen. De specialist die ontslag neemt en zich vrij gaat vestigen is geen medewerkende aan de sociale verzekeringen. Of de specialisten daarmee hun doel bereiken om meer dan 501.000 te kunnen verdienen, of zichzelf in de vingers snijden, valt dan te bezien”, zo stelt Pols vast.

Bron: Antilliaans Dagblad