CN | Oprichter 1xBet Sergey Karshkov naar verluidt overleden

Jimmy Driessen | CasinoNieuws.nl

De Russische zakenman die achter de omstreden bookmaker 1xBet zit, Sergey Karshakov, is overleden. Dit zegt de Russische animator Pavel Muntyan op Facebook. Een allergische reactie werd Karshakov naar verluidt fataal.

Sergey Karshakov, de oprichter van bookmaker 1xBet, is in een medische kliniek op 42-jarige leeftijd overleden. De oorzaak is een allergische reactie die bij hem optrad na het toedienen van vloeistof die gebruikt wordt bij een MRI-scan. Hierdoor raakte hij in een coma met de dood als gevolg, zo zegt Pavel Muntyan op Facebook:

“Hij ging naar Zwitserland voor controle… Contrasterende vloeistoffen voor de MRI en de daaropvolgende MRI leidden eerst tot allergieën, toen tot een coma en daarna tot de dood. O mijn god wat een nachtmerrie!!!” Pavel Muntyan

Muntyan herhaalt zijn uitspraken in een reactie aan Follow the Money, het onderzoeksplatform dat deze week aandacht besteedde aan Karshakov’s online bookmaker-operatie 1xBet. Ook de Russische website bookmaker-ratings.ru bevestigt het nieuws, naar eigen zeggen geverifieerd door twee bronnen.

Sinds 2022 komen er veel Russische rijkaards om het leven, in sommige gevallen onder verdachte omstandigheden. Onder andere de NOS, The Atlantic, en ABC worden aangehaald in een Wikipedia-artikel over de serie aan gestorven Russische oligarchen. Het overlijden van Sergey Karshakov is vooralsnog niet opgenomen in het Wikipedia-artikel.

Karshakov werd in 1980 geboren in Oekraïne, maar vertrok later naar Rusland. In dat land werd hij, samen met de andere oprichter van 1xBet Roman Semikhoin, uiteindelijk op de opsporingslijst gezet vanwege onder meer belastingontduiking en fraude, aldus Newsweek. In Cyprus bemachtigde hij een gouden paspoort en daar spendeerde hij dan ook de meeste van zijn tijd. De miljardair had op Cyprus onder andere zijn eigen dance-festival Beonix, voorheen Beon1x.

In maart vorig jaar doneerde Karshakov’s 1xBet een miljoen dollar aan Oekraïne ten behoeve van de oorlogsslachtoffers.

1xBet vaak discutabel in het nieuws

Voor de rest kwam het, in vele landen, illegale online casino vaak slecht in het nieuws. Zo kregen de organisaties achter 1xBet, 1XCorp, en Exinvest Limited in 2019 een boete opgelegd door de Kansspelautoriteit (Ksa) omdat zij zich richtte op Nederlandse spelers. 1xbet weigerde deze boete te betalen.

In 2021 werd 1xBet failliet verklaard door de rechter op Curaçao. Enkele weken later werd het vonnis echter vernietigd door de rechter. Ook deze uitspraak werd verworpen, met als eindstand het faillissement van 1xCorp. Het gokbedrijf ging nog in hoger beroep, maar het beroep van 1xbet werd verworpen door de Hoge Raad van Curaçao.

Deze week schreef onderzoeksplatform Follow the Money hoe Nederland internationaal bekritiseerd wordt om illegale online casino’s op Curaçao, waarbij 1xbet expliciet als voorbeeld diende. Follow the Money kwam in haar onderzoek tot de conclusie dat 1xBet betrokken is bij een groot netwerk van websites die de legale en illegale gokmarkt bezigen.

Bron: CasinoNieuws.nl

Naschrift KKC

Lees ook: Het 1xBet/1xCorp dossier

Lees ook: Follow The Money: Cryptomiljarden en illegale goksites: ‘Russisch’ 1xBet verovert vanuit Curaçao de wereld

Lees ook: Blog Koninkrijksbelangen | Masterlicenties over de illegaliteit van Curacaose online gok masterlicenties.

Lees ook: Blog Koninkrijksbelangen | Sublicenties over de illegaliteit van Curacaose online gok sublicenties.

Lees ook: Koninkrijksbelangenblog | Witwaswalhalla over witwassen met behulp van een niet op de wet gebaseerde en niet door de overheid gereguleerde online gambling masterlicentie – sublicentie structuur.

Lees ook: Koninkrijksbelangenblog | Waar zijn de miljarden van Curacao? over belastingontduiking met behulp van een illegale en ongereguleerde online gambling masterlicentie – sublicentie structuur.

Overzicht: het Curacao Goksector dossier

Verdieping: De Koninkrijksbelangen blogserie