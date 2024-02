LB | Aruba vanaf nu belastingparadijs af

Bas Mos | Financieel Dagblad

Een leidinggevende rechter aan het gerechtshof in Den Haag is op non-actief gesteld omdat hij de afgelopen twee jaar valse informatie in tientallen uitspraken heeft verwerkt.

Het hof heeft de zaak gemeld bij het Openbaar Ministerie (OM), dat desgevraagd aan het FD laat weten een onderzoek te starten.

In het kort

Een rechter die leiding gaf aan een team bij het gerechtshof Den Haag is geschorst omdat hij valse informatie in tientallen uitspraken verwerkte.

De man deed het voorkomen alsof de uitspraken waren behandeld door drie rechters, terwijl daar in werkelijkheid geen sprake van was.

De vermeende valsheid in geschrifte pakte lucratief uit voor het hof, aangezien het duizenden euro’s extra ontvangt voor uitspraken die gedaan worden door een meervoudige kamer.

Bij 43 vonnissen deed de betrokken rechter het voorkomen alsof deze door drie rechters waren behandeld. De twee rechters die hij vermeldde in de vonnissen waren hiervan niet op de hoogte. De rechter wil niet zeggen waarom hij dit deed, zo blijkt uit een persbericht maandag van het hof. Het hof ontving als gevolg van de valsheid in geschrifte extra inkomsten omdat zittingen van de meervoudige kamer meer opleveren dan die van een enkele rechter. De zaak kwam kwam eind vorig jaar aan het licht na een interne melding bij het bestuur van het gerechtshof.

De betrokken rechter, tevens leidinggevende bij de sectie strafrecht, verricht niet langer werkzaamheden, maar is nog wel in dienst bij het hof, zegt een woordvoerder van het hof in een toelichting. Het gerechtsbestuur heeft de kwestie gemeld bij de procureur-generaal van de Hoge Raad, die belast is met het toezicht op rechters. De procureur-generaal zal later oordelen over de carrière van de geschorste rechter.

Volgens het hof heeft de betrokken rechter ‘geen begrijpelijke uitleg gegeven voor zijn handelen’. De rechter, die geen persoonlijk gewin had bij zijn gedrag, zou ook nog twee collega’s hebben aangezet tot het plegen van enkele gelijksoortige valsheden. Zij zijn hier echter niet voor geschorst, aangezien zij volgens de woordvoerder daarbij ‘geen opzet hadden’.

‘Lijkt op een koekjesfabriek’

De kwestie is pikant, aangezien ieder gerechtshof voor zittingen met drie rechters (oftewel de meervoudige kamer) bijna vijf keer zo veel (€3052) betaald krijgt als voor een zogeheten enkelvoudige zitting van één rechter (€476). Het handelen van de rechter leverde het Haagse hof ruim €110.000 aan teveel uitgekeerde inkomsten op.

Enkele rechters die het FD maandag over de zaak sprak op basis van anonimiteit, stellen dat er sprake is van ‘perverse financiële prikkels’ in de rechtspraak, die mogelijk leiden tot dit soort excessen. ‘Er liggen keiharde prestatieafspraken. Wat dat betreft lijkt het op een koekjesfabriek’, zegt één van hen.

De president van het Haagse gerechtshof, Marieke Koek, ontkent dat er vanuit het bestuur wordt aangestuurd op zo hoog mogelijke vergoedingen voor zittingen. ‘Het hof Den Haag heeft geen baat bij valse informatie in uitspraken’, zegt Koek in een telefonische reactie. Zij voegt daar nog aan toe dat de te veel ontvangen vergoedingen inmiddels zijn verrekend met de Raad voor de Rechtspraak.

In de kwestie met de valse ondertekeningen ging het steeds om uitspraken van het hof in hoger beroep tegen uitspraken van de politierechter. Politierechters oordelen over relatief lichte misdrijven. Als de veroordeelde daarna in beroep gaat tegen de uitspraak, komt de zaak bij het gerechtshof te liggen.

In sommige gevallen brengen veroordeelden bij het hof geen argumenten in tegen hun eerste veroordeling, of komen zij helemaal niet opdagen bij de oproeping van het hof. Hun hoger beroep wordt in zulke gevallen niet-ontvankelijk verklaard. Deze zaken worden behandeld op een zogeheten strafrolzitting, duren vaak erg kort en worden door rechters gezien als hamerstukken.

Volgens het gerechtshof zijn de verdachten in de meer dan 40 zaken niet geschaad. ‘Het is niet aannemelijk dat rechtzoekenden gedupeerd zijn door de toegepaste werkwijze’, aldus het hof.

Bron: Financieel Dagblad