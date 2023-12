Nu.cw | Koningin Julianabrug kort gesloten geweest voor stuntmannen

Paus Franciscus hield zijn jaarlijkse kersttoespraak voor een bomvol Sint-Pietersplein. Hij vroeg aandacht voor kinderen in conflictgebieden.

In zijn jaarlijkse kersttoespraak noemde paus Franciscus kinderen die slachtoffer zijn van oorlog, inclusief die in Gaza, ‘de kleine Jezusjes van vandaag’. Duizenden toehoorders luisterden op het Sint-Pietersplein in Rome naar de toespraak vanaf het balkon van de Sint-Pieters basiliek.

Het was de elfde keer dat Fanciscus als Paus de kersttoespraak hield. Hij riep verder op tot een einde aan oorlog in de hele wereld, van Oekraïne tot Jemen, van Libanon tot Azebeidzjan. Ook verdedigde hij de rechten van migranten over de hele wereld. “Er worden in onze wereld zoveel onschuldige mensen gedood. In de schoot van hun moeder, tijdens wanhopige odyssees op zoek naar hoop.”

De paus legde de nadruk op het conflict in Israël en Gaza. “De oorlog verwoest levens. Ik omhels ze allemaal, vooral de christelijke gemeenschappen in Gaza en het heilige land.” Franciscus noemde de aanval van Hamas in Israël ‘abominabel’ en riep op tot de vrijlating van de mensen die nog door Hamas gegijzeld worden. Ook zei hij dat Israël met de aanvallen op Gaza een ‘weerzinwekkende hoeveelheid onschuldige levens oogst’.

Franciscus wijdde een groot deel van zijn toespraak ook aan de wapenindustrie. “Hoe kunnen we spreken over vrede, als de productie, verkoop en handel van wapens alleen maar groeit?”

Na zijn kersttoespraak gaf paus Franciscus de zegen Urbi et orbi, aan de stad Rome en de rest van de wereld.

Bron: Trouw