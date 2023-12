Nu.cw | Koningin Julianabrug kort gesloten geweest voor stuntmannen

Den Haag – Koning Willem-Alexander heeft op Eerste Kerstdag vanuit Paleis Huis ten Bosch in Den Haag zijn jaarlijkse kersttoespraak gegeven. Daarin benadrukt hij onder meer het belang van tegenstellingen in onze samenleving.

„Zonder tegenstellingen geen vooruitgang. Maar de manier waarop we ermee omgaan is allesbepalend.”

De koning stond aan het begin van zijn toespraak stil bij de essentie van het kerstfeest: vrede op aarde. Maar ‘wie het wereldnieuws op zich laat inwerken’ weet dat ‘het moeilijk te geloven is’. Daarmee doelde hij op de brandhaarden in Afrika, Oekraïne en ‘de schokgolven in Israël en Gaza’.

Discriminatie

De tegenstellingen in de wereld zijn ook terug te zien in Nederland. Daarbij haalde de koning hard uit naar een ieder die anderen intimideert, bedreigt of schoffeert. „Wij Nederlanders kennen een democratische rechtsorde. Die geeft ons houvast en zekerheid. Discriminatie in welke vorm dan ook is uit den boze.”

„Het intimideren, bedreigen en schofferen van mensen is buiten de orde. Wie daarvoor kiest, verlaagt zichzelf en beschadigt onze gemeenschap.”

Tegenstellingen

In het vervolg van zijn jaarlijkse kerstrede hield de koning een pleidooi om tegenstellingen te overbruggen om in eigen land vreedzaam samen te leven. „Er is geen tweede Nederland. Wij vormen dit land samen. En het is nog steeds een van de allerbeste plekken op de wereld.Dat zal het blijven. Daar geloof ik in. Ik ben ervan overtuigd dat dit onze kracht is: tegenstellingen overbruggen.”

