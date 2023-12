Nu.cw | Koningin Julianabrug kort gesloten geweest voor stuntmannen

Paus Franciscus heeft in zijn jaarlijkse kersttoespraak aandacht gevraagd voor oorlogen over de hele wereld. “Nee tegen oorlog, ja voor vrede”, herhaalde hij.

Hij stond langer stil bij het conflict in Israël en Gaza, waar de oorlog “levens van mensen verwoest”.

De 87-jarige Franciscus zei dat zijn “hart treurt om de slachtoffers van de afschuwelijke aanval van 7 oktober” en riep zoals eerder op tot de vrijlating van de mensen die door Hamas zijn gegijzeld. Ook vroeg hij opnieuw om een onmiddellijke wapenstilstand tussen Israël en Hamas.

Paus spreekt Urbi et Orbi uit en staat stil bij oorlogen

De paus hield zijn toespraak zoals gebruikelijk op het balkon van de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad. De toespraak werd bijgewoond door zo’n 30.000 mensen op het plein, miljoenen volgden de ceremonie op de tv.

De paus spreekt met Kerstmis en Pasen altijd de traditionele zegen uit: “urbi et orbi”, oftewel: “voor de stad en voor de wereld”.

Franciscus riep ook op tot een einde aan de conflicten in onder meer Oekraïne, Syrië, Jemen, Libanon, Armenië en Azerbeidzjan. Hierbij vroeg hij speciaal aandacht voor de rol van wapenhandel bij het voortbestaan van oorlogen.

“Hoe kunnen we over vrede spreken, als de wapenindustrie alleen maar groeit?”, vroeg hij zich af. De wapenindustrie trekt aan de touwtjes in oorlogen, stelde Franciscus. Daar moet volgens hem meer over worden gesproken en geschreven.

De paus was bij het uitspreken van het urbi en orbi hoorbaar kortademig. Hij heeft de laatste tijd vaker problemen met zijn gezondheid. In april was hij drie dagen in het ziekenhuis vanwege bronchitis en eind november had hij griep en een longontsteking.

Bron: NOS