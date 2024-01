DKR | Will Johnson: Voorstel Bonaire schadelijk voor Saba

WASHINGTON – Donald Trump moet ruim $83 miljoen schadevergoeding betalen aan schrijfster Jean Carroll. Een jury bepaalde vrijdag dat de oud-president het miljoenenbedrag dient op te hoesten wegens laster, nadat hij eerder al was veroordeeld wegens seksueel misbruik en belediging van de vrouw.

Het toegewezen bedrag is veel hoger dan de eis van Carroll. Haar advocaat had in de civiele zaak om ‘minstens’ $24 miljoen schadevergoeding gevraagd voor geleden reputatieschade en emotioneel leed en ‘heel veel’ geld als sanctie om te voorkomen dat Trump de vrouw opnieuw zou belasteren. Uiteindelijk besloot de jury dat dit laatste het zwaarst moet wegen en zette daarop een geldbedrag van $65 miljoen, naast $11 miljoen voor reputatieschade en $7,3 miljoen voor emotioneel leed.

Trump noemde het vonnis in een reactie ‘totaal belachelijk’. Hij zei in hoger beroep te gaan, noemde de zaak een heksenjacht door politieke tegenstanders en stelde dat zijn grondwettelijke vrijheid van meningsuiting wordt afgepakt. „Dit is niet Amerika”, aldus de oud-president.

In een eerdere rechtszaak was de 77-jarige Trump al veroordeeld tot het betalen van $5 miljoen aan de 80-jarige Carroll. Na dat vonnis stapte de vrouw opnieuw naar de rechtbank voor andere laatdunkende uitspraken van de Republikein. De eerste aanklacht van Carroll was dat Trump haar in de jaren negentig in een pashokje van een warenhuis had verkracht. Hij werd uiteindelijk veroordeeld voor seksueel misbruik.

De nieuwe rechtszaak draaide om uitspraken van de Republikein uit 2019, toen hij president was. Trump had toen publiekelijk gezegd dat ze aandacht zocht voor de verkoop van haar boek, dat hij de vrouw niet kende, en dat Carroll niet zijn type was.

Trumps advocaat had nu als verdediging aangevoerd dat Carroll geen recht had op schadevergoeding omdat ze ‘actief de aandacht en het commentaar had gezocht’. De jury legde dat volledig terzijde. De uitspraak volgt op een stormachtige dag in de rechtbank in New York, waar Trump woedend de zaal uitbeende tijdens het slotpleidooi van Carroll. De Republikein spreekt alle beschuldigingen tegen, zegt de vrouw niet te kennen en noemt de civiele zaak een heksenjacht.

Volgens Trump maakt de rechtszaak, net als een viertal strafzaken, deel uit van een boosaardig plan van de Democraten om hem te dwarsbomen bij zijn presidentiële ambities. Hij won de twee eerste Republikeinse voorverkiezingen in Iowa en New Hamsphire met overmacht en zou volgens peilingen ook zittend president Joe Biden verslaan in een nieuwe race om het Witte Huis.

