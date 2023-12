Nu.cw | Donaties ‘Iedereen een kerstcadeau’ blijven binnenkomen

Wilmington – Een voertuig heeft zondag in het centrum van de stad Wilmington in de staat Delaware een SUV uit het konvooi van de Amerikaanse president Joe Biden geramd. Biden en first lady Jill Biden bleven ongedeerd.

De president en de first lady hadden volgens berichten in de media hun campagnehoofdkwartier in Wilmington verlaten na een maaltijd met personeel, toen de personenwagen de SUV raakte zo’n 40 meter verderop.

De SUV had de weg geblokkeerd en schermde de rest van het konvooi af op het kruispunt. Er klonk een luide knal.

Veiligheidsagenten omsingelden meteen de wagen en richtten hun wapens op de bestuurder. Die gaf zich over. Een ander voertuig van het konvooi reed tegelijk naar voren om de Bidens af te schermen.

Biden verbaasd

Een verbaasde Biden, die net op de stoep met verslaggevers had gesproken, werd door agenten van de Secret Service naar zijn eigen gepantserde voertuig geleid. De president en first lady werden weggevoerd naar hun woning en maken het goed, verklaarde een functionaris van het Witte Huis aan een AFP-reporter die getuige was van het incident.

© Associated Press

Er was geen opzet gemoeid bij de aanrijding, zei woordvoerder Steve Kopek van de Secret Service aan nieuwszender CNN.

Bron: Telegraaf