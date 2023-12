Democracy now! | Tuesday, December 19, 2023

Eigenaar Uslu: Wij zijn nog lang niet klaar op Curaçao

Willemstad – The Rif at Mangrove Beach van Corendon, het nieuwste hotel van Curaçao, werd gisteravond op feestelijke wijze geopend.

In zijn openingstoespraak had Atilay Uslu, oprichter en eigenaar van Corendon, alleen maar lovende woorden. ,,Ik ben trots op de bijdrage die wij als Corendon aan de bevolking en de economie op het eiland mogen leveren. Wij zijn nog lang niet klaar. Corendon is er om te blijven.”

Corendon heeft de afgelopen vijf jaar naar eigen zeggen bijna 200 miljoen euro geïnvesteerd in eigen hotels op het eiland, waaronder het bestaande Mangrove Beach Resort, Livingstone Jan Thiel Resort en The Ritz. Met de toevoeging nu van The Rif pal naast Mangrove Beach Resort is het van groot belang dat er voldoende vluchten zijn op de route Curaçao-Amsterdam.

Corendon, dat onlangs een eigen vliegverbinding tussen Schiphol en Hato is begonnen, streeft dan ook naar een capaciteitsstijging van 30 procent op deze route, wat volgens Uslu niet alleen cruciaal is voor het toerisme, maar ook goed voor de werkgelegenheid op het eiland.

Het feest gisteravond werd bijgewoond door onder meer premier Gilmar Pisas (MFK) en minister Ruisandro Cijntje (PNP) van Economische Ontwikkeling en verschillende Statenleden. Van Hilton Hotels was Pablo Maturana, vicepresident development South America & The Caribbean, aanwezig. Het maakt namelijk deel uit van de ‘all-inclusive Curio Collection by Hilton’.

The Rif telt 385 kamers. Het ernaast gelegen Mangrove Resort 399 kamers. Het nieuwe hotel wordt omringd door een lagune- en parkgebied met mangrovebossen, terwijl Otrobanda en iets verderop Punda om de hoek liggen. Er is een privéstrand met een replica van de bekende pontjesbrug. Het ontwerp van het hotel is geïnspireerd op het koraalrif en is terug te vinden in de aankleding en inrichting van de verschillende openbare ruimtes en de hotelkamers.

Bron: Antilliaans Dagblad