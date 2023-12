Nu.cw | Donaties ‘Iedereen een kerstcadeau’ blijven binnenkomen

De donaties van de kerstactie ‘Iedereen een kerstcadeau’ blijven binnenkomen. Hoewel de actie vrijdag eigenlijk afliep, heeft Rotaract Club of Curacao besloten de actie tot en met maandag te verlengen. Dit verklaart Kristy Senior van Rotaract aan Nu.cw.

De voorgaande jaren was de actie bekend onder de naam ‘Ieder kind een kerstcadeau’, waarbij DolfijnFM de organisatie in handen had. Inmiddels heeft Rotaract, een organisatie die zich inzet voor de maatschappij, de actie overgenomen en hebben ze de doelgroep aangepast naar ‘iedereen’. ‘Niet alleen kinderen, maar ook anderen kunnen soms kerst niet vieren zoals ze dat eigenlijk willen doen’, aldus Senior. De organisatie zet nu ook in op doelgroepen als ouderen, mensen met een beperking, ongedocumenteerden en verslaafden. ‘Ook zij verdienen een mooie kerst’, zo zegt Senior.

Bij de edities van de afgelopen jaren werd vooral gevraagd om fysieke cadeaus. Deze konden ingeleverd worden in de studio van DolfijnFM. Dit kan ook tijdens deze editie, al kwam de organisatie erachter dat er nog een hele logistieke uitdaging zat in het rondbrengen van cadeaus. Daarom hebben ze besloten om dit jaar, naast het inleveren van fysieke cadeaus, ook financiële donaties te vragen. Rotaract koopt vervolgens de cadeaus in en zorgt ervoor dat het bij de juiste personen terechtkomt.

Het streefbedrag is 50.000 gulden. De teller staat nu op 34.300 gulden. Voor het volledige beeld: een cadeautje voor iemand komt uit op 20 tot 25 gulden. Ook worden er groepscadeaus gegeven, zoals aan het Prinses Wilhelmina Fonds, Brasami en Birgen di Rosario.

Er kan nog steeds gedoneerd worden via de website van Roteract. Senior roept op om in de aanloop naar en tijdens de feestdagen wat extra om te kijken naar je naasten, want iedereen verdient een mooie en liefdevolle kerst.

