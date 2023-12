Nu.cw | Auto bovenop andere auto na aanrijding met politiewagen

Een auto is zondagmorgen bovenop een andere auto terechtgekomen, nadat hij in volle vaart tegen een politieauto was gereden. De politieauto stond daar omdat kort daarvoor een ongeluk was gebeurd.

Door de klap kwam de auto bovenop een van de auto’s terecht, die betrokken was bij het ongeluk.

Het ongeluk gebeurde op de Presidente Rómulo Betancourt Boulevard, de weg richting de Julianabrug vanaf Berg Altena, ter hoogte van de voormalige Venezolaanse ambassade. De materiële schade was groot.

Twee mensen raakten bij het ongeval lichtgewond. Of er ook gewonden waren bij het ongeluk dat eerder plaatsvond, is niet bekend. De gewonden konden ter plekke worden geholpen door ambulancepersoneel.

De weg is enige tijd afgesloten geweest, maar is inmiddels weer open.

Bron: Nu.cw