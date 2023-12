Nu.cw | Donaties ‘Iedereen een kerstcadeau’ blijven binnenkomen

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Gisteren vond de Eindejaarsconferentie 2023 en de uitreiking van de Caribbean Change Award 5.0 plaats. Dit evenement bood inzicht in de uitdagingen en kansen voor de toekomst van Curaçao, met inspirerende discussies en hoogtepunten van invloedrijke sprekers en winnaars.

Miguel Goede presenteerde ‘Vision Curaçao 2030’, en prominente panelleden zoals Jurgen Arvelo, Ivan Kuster, Mahatma Martinus, Runy Calmera, Anthony Guillermo en Els Steenhagen bespraken onderwerpen, die varieerden van plannen en politiek tot governance, democratie en wereldwijde kwesties.

Trends

Verschillende trends kwamen naar voren die de toekomst van Curaçao vormgeven. Zoals mentale veerkracht die versterkt wordt door initiatieven als Think To Do en de Onderlinge Regeling (in plaats van COHO, red). Share2Uplift en Clean Up Curaçao leggen nadruk op collectieve actie en milieubewustzijn.

Op het gebied van Overheid en Bestuur zijn ontwikkelingen zoals belastinghervormingen en digitalisering onder het Landspakket cruciaal. Ook is de heropening van grenzen met Venezuela een belangrijke stap voor economische en sociale verbindingen.

Wat betreft klimaatactie, tonen initiatieven zoals het Climate Change Platform en de samenwerking met Nederland Curaçaos toewijding aan dit onderwerp. Lokale Voedselproductie wordt bevorderd door projecten zoals een mini-voedselbos en de Hidden Green Movement, die duurzame en zelfvoorzienende voedselproductie stimuleren.

In de gezondheidszorg blijven uitdagingen bestaan, zoals stijgende HIV-cijfers en de noodzaak van een alomvattend overheidsbeleid. Sterke buurten worden opgebouwd door inspanningen van Unidat di Bario en investeringen in duurzaam vervoer en erfgoed.

De Educatieve Renaissance wordt aangedreven door onderwijsinitiatieven en samenwerkingen in de regio en met Nederland, die bijdragen aan verbetering van het onderwijssysteem. Technologische Vooruitgang wordt geleid door organisaties zoals CITI en Blue Nap, hoewel er uitdagingen blijven bestaan. Ten slotte is voor de Eiland Economie de toerismesector en diversificatie in de financiële sector essentieel voor economische groei.

De conferentie belichtte ook de noodzaak van economische stimulans en sociale activering. Vragen over de toekomst van de Isla Refinery en de rol van Curaçao in hernieuwbare energie werden besproken.

Award

Een hoogtepunt was de uitreiking van de Caribbean Change Award 5.0 aan Curaçao Clean Up en Kunuku Man voor hun inzet voor een beter Curaçao. Deze erkenning benadrukt hun waardevolle bijdragen aan de samenleving en de toewijding aan innovatie en duurzaamheid.

