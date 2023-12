Nu.cw | Donaties ‘Iedereen een kerstcadeau’ blijven binnenkomen

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – In 2024 viert het Nationaal Archief Curaçao zijn 55-jarig bestaan. Een jaar vol grote activiteiten staat op de planning, waaronder twee conferenties in maart en juni en de introductie van een jubileumeditie van een belangrijk bronnenboek.

Het archief zet ook stappen in de richting van digitalisering en erfgoedbeheer.

Een van de hoogtepunten van het jubileumjaar is de geplande heruitgave van het bronnenboek ‘1795 De Slavenopstand op Curaçao’, oorspronkelijk uitgegeven in 1974 en geredigeerd door Jandi Paula. Deze nieuwe editie bevat extra bronnen die in de eerste druk nog ontbraken. Het Nationaal Archief hoopt spoedig meer informatie te kunnen verstrekken over deze uitgave.

In lijn met de feestelijkheden breidt het archief ook zijn professionele capaciteiten uit. Er is toestemming verleend om in 2024 nieuwe gediplomeerde erfgoedbeheerders aan te stellen. Deze uitbreiding zorgt voor een betere balans in het team en de professionele taakuitvoering garanderen.

Een belangrijke stap in de richting van modernisering is de recente installatie van een nieuwe A1 bookscanner. Dit geavanceerde apparaat speelt een essentiële rol in het vervolgprogramma om het e-depot verder te vullen, waarmee het archief zijn digitale voetafdruk vergroot.

Ten slotte staat er in 2024 ook een kleine restauratie van het monument ‘Bolo di Batrei’ op de planning. Bovendien zullen er zonnepanelen op het dak van het depot geïnstalleerd worden. Deze zullen bijdragen aan de 24-uurs klimaatbeheersing die nodig is voor het behoud van het nationale documentaire erfgoed.

Bron: Persbureau Curacao