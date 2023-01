Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – De nieuwe Tumbakoning van Curaçao is Raey Lauffer. Zijn Tumba ‘Kaminda tin huma, tin kandela’, waar rook is, is vuur bracht het publiek in extase.

Het duur tot diep in de nacht – het was over vieren – totdat de winnaar bekend werd.

‘Kaminda tin huma, tin kandela’ is geschreven door Milangelo ‘Oko’ Dap, de muzikale begeleiding werd verzorgd door Gentz Tre’Chic.



