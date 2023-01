PBC | Beschilderen zwarte vrouw Chichi door koning onder vuur

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Lusette ‘Poppy’ Verboom heeft kritiek op het voornemen van de koninklijke familie om het beeld van de zwarte vrouw ‘Chichi’ te beschilderen. De Galeriehoudster van Alma Blou ziet in Chichi een karikatuur van een zwarte vrouw, uitnodigend zittend met haar benen wijd gespreid, haar grote borsten prominent tonend, klaar om de wereld te veroveren.

“In een tijd waar we bezig zijn met het verwerken van ons slavernijverleden, waar we bezig zijn met een zoektocht naar gelijkwaardigheid, naar zelfrespect van de zwarte bevolking in deze maatschappij, lijkt het mij niet van waardigheid tonen om het koninklijk gezelschap deze karikatuur van een zwarte vrouw aan te bieden om deze te gaan beschilderen”, zegt Verboom.

Oudere zus

Op Curaçao heet de oudere zus van het gezin Chichi. Het beeld van De Curaçaose Chichi vertegenwoordigt volgens ontwerper Serena Israel dus ook een oudere zus. “Een sterke, trotse, wellustige Caribische vrouw, die als oudste zus de moeder ondersteunt, voor de kleine broers en zussen zorgt en veel verantwoordelijkheden neemt naast de ouders”, zo stelt de ontwerpster.

“Als zwarte vrouw, geboren en opgegroeid op dit eiland kan ik u garanderen dat deze voorstelling van de Chichi niet symbool staat voor de verantwoordelijk oudere zus in de Curaçaose cultuur”, aldus Verboom.

De stellingname is opvallend omdat Verboom in één adem zegt dat in de kunst alles is geoorloofd. “Het is de kunstenaar haar goed recht om haar beeld van de zwarte vrouw op welke manier dan ook neer te zetten.”

Ongepast

Maar het beschilderen ervan in tijden waarin de Curaçaose bevolking bezig is met het verwerken van het slavernijverleden, onder meer door de excuses van premier Mark Rutte vorige maand, vindt zij dit ongepast voor het koninklijk bezoek.

Verboom krijgt, onder meer op sociale media, steeds meer bijval van mensen die in de voorstelling van de Chichi helemaal geen symbool zien van de verantwoordelijke oudere zus. Ze noemen het karikatuur die in strijd is met “de zoektocht naar gelijkwaardigheid en het zelfrespect van de zwarte bevolking”.

