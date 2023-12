PBC | Paspoorten Aruba en Curaçao duurder

Persbureau Curacao



WILLEMSTAD – De nieuwe prijs voor een nationaal paspoort voor mensen boven de 18 jaar op Aruba wordt 191 florin. Op Curaçao geldt hetzelfde tarief maar dan in guldens.

Dat maken beide overheden bekend. Die volgen daarmee het Koninkrijksbesluit van 28 november over veranderingen in de paspoorttarieven vanaf 1 januari 2024.

Voor een handelspaspoort wordt de nieuwe prijs 227 Arubaanse florin of 227 gulden. De huidige prijs van een nationaal paspoort is 176 florin/gulden, terwijl de prijs voor een handelspaspoort dit jaar nog op 209 florin/gulden was. De paspoortprijs voor kinderen tot en met achttien jaar blijft ongewijzigd op 120 florin/gulden.

Deze prijsstijging weerspiegelt de aanpassingen die door het Koninkrijk zijn doorgevoerd en zal invloed hebben op burgers die vanaf januari 2024 een nieuw paspoort nodig hebben.

