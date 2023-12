Democracy now! | Friday, December 29, 2023

Persbureau Curacao

SCHIEDAM – De Nederlandse politie heeft gisteren een 22-jarige man uit Curaçao aangehouden tijdens een huiszoeking in Schiedam.

Deze actie maakt deel uit van het onderzoek naar de dood van Maas van den Heuvel, die in oktober onder verdachte omstandigheden dood werd aangetroffen in zijn woning in Kampen. Naast Schiedam zijn er ook in Kampen zelf huiszoekingen uitgevoerd in meerdere panden, aldus de politie.

De gearresteerde man wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Van den Heuvel. De politie sluit niet uit dat er meer arrestaties zullen volgen in deze zaak. In november heropende de recherche het onderzoek naar de dood van de landbouwprominent en voormalig CDA’er, nadat er aanwijzingen waren opgedoken die duiden op een misdrijf.

De recente huiszoekingen houden niet alleen verband met de zaak-Van den Heuvel, maar zijn ook gerelateerd aan het onderzoek naar een gewelddadige woningoverval in Epe. Wat de mogelijke connectie tussen deze zaken is, blijft onduidelijk, aangezien de politie geen verdere details heeft vrijgegeven vanwege het lopende onderzoek.

In oktober werd de 84-jarige Van den Heuvel levenloos aangetroffen bij zijn woning. De schok was groot in Kampen, waar hij een bekende figuur was. Na een week van onderzoek kwam de politie met de mededeling dat er aanwijzingen waren voor een misdrijf. Verdere onderzoeken en een oproep in het programma Plaats Delict van RTV Oost leidden tot meerdere tips. De overval in Epe, waarbij een man en een vrouw gewond raakten, en de daaropvolgende huiszoekingen lijken nu een nieuwe wending te geven aan het onderzoek.

