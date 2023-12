Democracy now! | Friday, December 29, 2023

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – De twee mannen die eerder deze week vastzaten in de grotten van Shete Boka zijn uiteindelijk gered en na een onderzoek vrijgelaten.

Volgens een persbericht ontving de politiecentrale afgelopen woensdag rond 17.00 uur ’s middags informatie over twee mannen die in de problemen waren geraakt in het water bij Shete Boka en probeerden aan land te komen.

Onmiddellijk werd een politie-eenheid, een helikopter van de Kustwacht en brandweerpersoneel naar de locatie gestuurd. De pogingen van de helikopter om de mannen te redden waren tevergeefs. Brandweerpersoneel en politie op de grond zetten de reddingsactie voort, maar moesten deze rond 22.00 uur ’s avonds tijdelijk staken vanwege de duisternis.

De reddingsoperatie werd de volgende ochtend rond 6.00 uur voortgezet. Het bleek te gaan om dezelfde grot waar recentelijk ook al iemand in problemen kwam, en opmerkelijk genoeg was het dezelfde man die opnieuw in deze gevaarlijke situatie verzeild raakte. Toen de politie de eerste man wist te bevrijden en hem naar zijn naam vroeg, werd hij agressief tegenover de agenten, wat leidde tot zijn arrestatie.

Ook de tweede man werd aangehouden. Volgens ochtendkrant Èxtra is het nog onduidelijk wat de mannen in dit gebied deden. De mannen zelf zeggen dat ze op zoek waren naar schelpen. Na verhoor zijn beide naar huis gestuurd, in afwachting van verder onderzoek.

